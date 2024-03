Βία ανηλίκων: Άγριος ξυλοδαρμός - Χτυπάει το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο (βίντεο)

Η ανήλικη δέχεται χτυπήματα από συνομήλικές της. Την χτυπούν με μανία στο πεζοδρόμιο.

Ακόμα ένα περιστατικό άγριας βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα από το Μιζούρι. Μία έφηβη κοπέλα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο καθώς υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικές της.

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού

Ο άγριος ξυλοδαρμός καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η έφηβη να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι πολλές φορές αλλά και να της χτυπούν το κεφάλι στο πεζοδρόμιο. Έπειτα φαίνεται να έχει σπασμούς. Για το περιστατικό συνελήφθη μια 15χρονη. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με τον ξυλοδαρμό που συνέβη κοντά στο λύκειο του Μιζούρι ο εισαγγελέας της πολιτείας ζήτησε η 15χρονη που έχει συλληφθεί να δικαστεί ως ενήλικη.

«Αυτή η μοχθηρή και χωρίς κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή πράξη δεν έχει καμία θέση ούτε στο Μιζούρι, ούτε πουθενά. Προσεύχομαι για το θύμα. Η εγκληματίας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενήλικη. Αν το θύμα πεθάνει η κατηγορία πρέπει να γίνει ανθρωποκτονία» έγραψε στο Χ ο εισαγγελέας Άντριου Μπέιλι.

Το θύμα της άγριας επίθεσης την περασμένη Παρασκευή δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

BREAKING | St. Louis, Missouri | USA

JUST IN -Large Brawl Near HAZELWOOD HIGHSCHOOL -

¦That womans head was smashed into cement she's then seizures,she is in critical condition right now pic.twitter.com/mSZ4VNwUgZ