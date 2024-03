Πολιτική

Κασσελάκης: Δεν έχω καμία συμμετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε. Ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει το πόθεν του κ. Μητσοτάκη; Είναι καιρός ο πολιτικός να είναι υπηρέτης του πολίτη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

-

«Δε με ενδιαφέρουν τα υποδείγματα των επαγγελματιών πολιτικών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Όσον αφορά τα «αστακοκάραβα» και το θέμα που έχει προκύψει, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι έχει μεταβιβάσει όλη τη συμμετοχή που είχε στο παρελθόν στην εταιρεία αυτή. «Διεκδικώ τα δεδουλευμένα μου από εκεί», είπε, προσθέτοντας πως δεν έχει καμία συμμετοχή σε εταιρείες στο εξωτερικό. «Αυτός ο νόμος δημιουργήθηκε για να μην βγάζουν Έλληνες πολιτικοί μαύρα χρήματα έξω, όχι για να βάζουν οι ομογενείς Έλληνες μέσα», συμπλήρωσε.

«Εάν κληθώ να δώσω εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, θα δώσω εξηγήσεις. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν επιθυμεί να αρχειοθετηθεί ποτέ. Αν χρειαστεί να πληρώσω πρόστιμο, θα το πληρώσω. Αν είναι να τιμωρηθώ που οι άνθρωποι των κομματικών μέσων του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν Χριστούγεννα, να τιμωρηθώ», υπογράμμισε.

«Ο κόσμος έχει βαρεθεί το gaslighting. Σκεφτείτε τι προσπαθούν να μου προσάψουν από την αρχή. Ότι ήμουν ηλίθιος, ότι ήμουν lifestyle. Ότι ο 35χρονος απόδημος Στέφανος Κασσελάκης είναι διαπλεκόμενος. Πολύ ανησυχία από τον κ. Γκρίνμπεργκ», πρόσθεσε.

«Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε. Ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει το πόθεν του κ. Μητσοτάκη; Είναι καιρός ο πολιτικός να είναι υπηρέτης του πολίτη» είπε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου

Κύπρος - Μονή: Ηγούμενος και μοναχός φτιάχνουν “θεϊκό μύρο” για τα “θαύματα” (βίντεο)

Κρήτη - καρκινοπαθής: “Το φάρμακο ήρθε… το βράδυ της κηδείας του” (βίντεο)