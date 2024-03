Life

“The 2Night Show” - Βενετία Καμάρα: η κατάθλιψη, τα τατουάζ και η δημοσιογραφία (βίντεο)

Όλα όσα είπε η Βενετία Καμάρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη στην εκπομπή “The 2Night Show” βρέθηκε η Βενετία Καμάρα.

Η youtuber εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ότι παράτησε τη δημοσιογραφία για να ασχοληθεί με την δημιουργία περιεχομένου, ενώ μίλησε και για τη σχέση της με τον σύντροφό της, Άλεξανδρο.

«Είμαι content creator. Ταξιδεύω, μου αρέσει, είναι το όνειρο της ζωής μου. Δεν είμαι από τα άτομα που θα πω ότι θέλουν οικογένεια και παιδιά. Θέλω να γυρίσω όλες τις χώρες του κόσμου, είναι όνειρο ζωής. Σπούδαζα δημοσιογραφία και έκανα παράλληλα και το Youtube που άρχισε να γίνεται και δουλειά μου. Αγαπάω το στυλ, τη μόδα, τις θεωρίες συνομωσίας», είπε μεταξύ άλλων η youtuber.

Όσον αφορά τα τατουάζ που έχει είπε: «Το πρώτο μου τατουάζ ήταν στο λαιμό στα 16 μου. Πήγα με τη μαμά μου που ήταν τέρμα cool. Από τον μπαμπά μου το έκρυβα τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Κάποια στιγμή μου είπε “το έχω δει να ξέρεις”. Τα τατουάζ μου δεν συμβολίζουν απολύτως τίποτα. Έκανα ένα τατουάζ στη Νέα Υόρκη που είχα πάει για λίγες μέρες».

«Είμαστε 4μισι χρόνια με τον Αλέξανδρο και είμαστε καλά. Είναι προγραμματιστής, δεν καταλαβαίνω τίποτα από τη δουλειά του. Τον πήγα στα βραχάκια στην Ακρόπολη για το πρώτο μας φιλί. Στην αρχή είχαμε σχέση από απόσταση, ζούσε στην Αγγλία. Είμαστε πολύ ερωτευμένοι, είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε κατά του γάμου. Δεν θέλω να μείνω έγκυος, φοβάμαι τις γέννες. Θαυμάζω τις γυναίκες που το κάνουν αυτό» αποκάλυψε για τη σχέση της.

«Πέρασα κατάθλιψη. Ήμουν βαθιά χωμένη. Ήμουν σε έναν λάκκο, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δύο μήνες σερί μπορεί να σηκωνόμουν από το κρεβάτι μετά τις 4 το απόγευμα. Καταλαβαίνεις και ο ίδιος ότι κάτι δεν πάει καλά. Ένιωθα άλλος άνθρωπος. Είναι σημαντικό να ζητήσεις βοήθεια» εξομολογήθηκε η Βενετία Καμάρα.

«Τηλεόραση δεν νομίζω ότι θα μου ταιριάζει και αν θα με καταλάβαινε ο κόσμος, λόγω ηλικίας» τόνισε η γνωστή Youtuber.

