Κολωνός - Λυτρας για 12χρονη: Η εισαγγελική πρόταση ήταν προκλητική

Ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό μίλησε στο “Καλημέρα Ελλάδα”. Τι είπε για την εισαγγελική πρόταση για την μητέρα και τον βασικό κατηγορούμενο, την κατηγορία βιασμού και την πιθανότητα σκοπιμότητας.

Στο «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε σχετικά με την πρόταση της εισαγγελίας, για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό, ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας Απόστολος Λύτρας.

Ο κ. Λύτρας δήλωσε πως ήταν μία εισαγγελική που δεν την περίμενε χαρακτηρίζοντάς την προκλητική και πως θεωρεί ότι το δικαστήριο δεν θα έχει την ίδια άποψη με την εισαγγελέα.

«Ειδικά όταν η εισαγγελέας ανέφερε πολλές φορές ότι πιστεύει την 12χρονη. Το κατέθεσαν ψυχολόγοι, ψυχίατρος που την παρακολουθεί ότι λέει την αλήθεια. Η εισαγγελέας δεν αιτιολόγησε. Ουσιαστικά λέει πως η 12χρονη λέει ψέματα για τον βιασμό. Για αυτό είναι μια προκλητική πρόταση, η οποία πιστεύω πως θα ανατραπεί. Δεν είναι δυνατόν τόσοι άνθρωποι που δεν γνωρίζονται με την μητέρα να είναι υπέρ της στο δικαστήριﻨ.

Είπε βέβαια πως είναι δεδομένο ότι υπήρχε παραμέληση ανηλίκου, από την μητέρα.

Στην ερώτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου, σχετικά με το αν υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από την πρόταση και το αν υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης, δήλωσε πως θέλει να πιστεύει ότι ήταν μια «άτυχη στιγμή της εισαγγελέως».

Υπογράμμισε πως «υπάρχει μήνυμα του βασικού κατηγορούμενου που λέει στην 12χρονη «φέρε μου τα μισά χρήματα», για το οποίο η εισαγγελέας είπε πως της το είπε χάριν αστεϊσμού».

Αναφορικά με την εισαγγελική πρόταση για την μητέρα, της οποίας είναι συνήγορος, δήλωσε πως υπάρχουν εισαγγελείς και μία δικαστής, οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη.

«Από την πλευρά του βασικού κατηγορούμενου, πιστεύουν ότι η μητέρα δεν γνώριζε τι γίνεται με τον ίδιο».

Τέλος σχετικά με την κατηγορία βιασμού, για την οποία η εισαγγελέας ζήτησε να απαλλαχθεί ο βασικός κατηγορούμενος, τόνισε πως πράγματι «πρέπει να υπάρχει βία ή απειλή για βία. Η 12χρονη όμως έχει δηλώσει πως με απειλή έκανε τις πράξεις. Της έδειξε όπλα και την απείλησε. Τα όπλα αυτά βρέθηκαν στην έρευνα της αστυνομίας».

