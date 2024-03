Κοινωνία

Τέμπη - Δικηγόρος Γεράσιμου: δίνουμε μάχη πολιτικών και ποινικών ευθυνών (βίντεο)

Νέα μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε η οικογένεια του Γεράσιμυ, μοναδικού διασωθεντα από το πρώτο βαγόνι του τρένου στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο δικηγόρος του Γεράσιμου του μοναδικού διασωθέντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μετά το τέλος της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή.

Όπως είπε ο Λουκάς Αποστολίδης, η οικογένεια του νεαρού που δίνει μάχη για να επανέλθει του μετά την τραγωδία, καταθέτει νέα μηνυτήρια αναφορά.

“Υπάρχει μία δικαιολογημένη οργή μετά την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί δεν εισακούστηκε από την εξεταστικη επιτροπή και από το Κοινοβούλιο η άποψη ότι θα πρέπει να διενεργηθεί προανακριτική επιτροπή”, είπε

“Αν συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή και φέρει τις ποινικές δικογραφίες και της Ευρωπαίας εισαγγελέως και του Εφέτη Ανακριτή σίγουρα θα προκύψουν συγκλονιστικές ευθύνες”, τόνισε ο δικηγόρος.

"Οι γονείς καταθέτουν τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου λέγοντας πολύ ξεκάθαρα ότι στον πρώτο κύκλο που αφορά στο υπηρεσιακό προσωπικό που η εξεταστική επιτροπή λέει αυτά τα ανθρώπινα λάθη ήταν και τίποτα παραπέρα, τον δεύτερο κύκλο που αφορά τις διοικήσεις αυτούς που διοικούν, που έχουν ευθύνη να εκπαιδεύουν το προσωπικό, να συντηρούν τις γραμμές, σε αυτό το επίπεδο έχουμε ήδη απαγγελία πάνω από 30 ατομα και αίτημά μας είναι να συσχετιστούν οι δύο δικογραφίες και τρίτος κύκλος είναι ο λάκκος των λεόντων που αφορά τα συμφεροντα οι εταιρείες, όπως διατυπώνεται μέσα από την ανακριτική διαδικασία για τη σύμβαση 717, που θα εξασφάλιζε πως τα συστήματα που έπρεπε να υπάρχουν θα εξασφάλιζαν πως δεν θα συνέβαινε ανθρώπινο λάθος…Ο τελευταίος κύκλος, αφορά την πολιτική ηγεσία…” τόνισε ακόμη ο κ. Αποστολίδης.

Όσον αφορά τις υπογραφές που έχουν συλλεγεί για το δυστύχημα των Τεμπών από πάνω από 1350000 πολίτες, ο δικηγόρος ανέφερε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομικό όπλο, αφορά όμως το περί δικαίου αίσθημα στην εικόνα μιας κοινωνίας.

Όπως τόνισε ο Λουκάς Αποστολίδης, “δίνουμε μάχη πολιτικών και ποινικών ευθυνών”. Όπως είπε η αναφορά σχετίζεται με τις πολιτικές ευθύνες κυριως, καθώς δεν καλύπτονται οι οικογένειες που εκπροσψπεί από το ότι το λάθος ήταν μόνο του σταθμάρχη και των δύο μηχανοδηγών.

