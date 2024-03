Πολιτική

Μητσοτάκης: Η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για όλους (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συζήτησης στο 3ο ετήσιο συνέδριο του The Upfront Initiative.

«Κατ' αρχάς ήταν πολύ σωστή η επισήμανση που ακούσαμε πριν από λίγο ότι η ισότητα στον πολιτικό γάμο δε μας οδηγεί αυτόματα σε έναν πολύ καλύτερο κόσμο έχοντας εξαλείψει ουσιαστικά όλες τις διακρίσεις και όλες τις προκαταλήψεις. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συζήτησης με τον Γιώργο Καπουτζίδη, κατά το 3ο ετήσιο συνέδριο του The Upfront Initiative, στο Ωδείο Αθηνών.

«Από την άλλη είναι σαφές ότι σήμερα στην κοινωνία υπάρχει μια μεγάλη ένταση. Υπάρχει πολλή οργή και υπάρχει θυμός, υπάρχει βία ειδικά σε νεότερες ηλικίες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε ένα σοκ, μία οργή για τις εικόνες που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, που μας υποχρεώνουν να μη βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο, να μην πούμε ουφ! Εντάξει, ωραία. Κάναμε κάποια σημαντικά πράγματα, πάμε να προχωρήσουμε παραπέρα' αλλά να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα αυτό έχει βαθιές ρίζες».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε «εάν η Πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για τους λίγους ή για τους πολλούς; Η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για όλους», τόνισε. Επεσήμανε στο σημείο αυτό, ότι για παράδειγμα δεν πρέπει να τιμωρούμε τους ανάπηρους γιατί όπως είπε το κανονιστικό πλαίσιο έχει σημασία, περιορίζοντας τις αναπηρικές παροχές επειδή κάποιοι μπορεί να τύχει να βρεθούν σε μία αυξημένη κλίμακα εισοδήματος. Και πρόσθεσε: «Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία, την οποία δεν τη θίξαμε και αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Διότι και εκεί υπάρχουν στερεότυπα ‘ο γέρος που δεν μπορεί να δουλέψει', ‘βγήκε στη σύνταξη και τι θα κάνει από δω και στο εξής'. Όταν αλλάξαμε όμως τώρα το νόμο και δώσαμε τη δυνατότητα σε συνταξιούχους να δουλεύουν χωρίς αυτό να τους στερεί τη σύνταξή τους και απλά να πληρώνουν έναν φόρο για τις ώρες που δουλεύουν, είδαμε μια τεράστια ανταπόκριση».





