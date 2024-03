Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Ποια νοσοκομεία τα ξεκινούν άμεσα

Τα τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία που ξεκινούν άμεσα τα απογευματινά χειρουργεία.

Τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής ξεκινούν άμεσα τα απογευματινά χειρουργεία. Τον πίνακα ανάρτησε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ).

«Προ ολίγου η 1η ΥΠΕ μας ενημέρωσε για την εξέλιξη της Μεταρρύθμισης του ΕΣΥ με τα απογευματινά χειρουργεία στα Νοσοκομεία ευθύνης της. Θα αναρτώ όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ορθή ενημέρωση των πολιτών. Ευχαριστώ θερμά τις χειρουργικές ομάδες για την Εμπιστοσύνη τους», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Τα 4 μεγάλα Νοσοκομεία είναι:

«Ο Ευαγγελισμός»: 2 χειρουργικές τράπεζες επί 2 ημέρες την εβδομάδα. Εκτιμώμενος αριθμός περιστατικών 30. Τα περιστατικά αφορούν: Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Πλαστική Χειρουργική, Ουρολογική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ και Γναθοχειρουργική.

«Γ.Γεννηματάς»: 4 χειρουργικές τράπεζες επί 2 ημέρες την εβδομάδα, για περιστατικά που αφορούν: Γενική Χειρουργική, Ουρολογική, Πλαστική, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργική, Γναθοχειρουργική, Πανεπιστημιακή και Κρατική Οφθαλμολογική, Ορθοπεδική και Νευροχειρουργική.

ΚΑΤ: 3 χειρουργικές τράπεζες επί 2 ημέρες την εβδομάδα, για περιστατικά που αφορούν: Γενική Χειρουργική, Αθλητικές Κακώσεις, Μικροχειρουργική, Ορθοπεδική, Σκολίωση και Σπονδυλική Στήλη, Αγγειοχειρουργική, Νευροχειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Γναθοπροσωπική και Θωρακοχειρουργική.

«Σωτηρία»: 1 χειρουργική τράπεζα επί 1 ημέρα την εβδομάδα, για περιστατικά που αφορούν: Γενική Χειρουργική, Θωρακοχειρουργική και ΩΡΛ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

