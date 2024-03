Πολιτική

Κασσελάκης: Δεν υπάρχει σωστό timing στα ανθρώπινα δικαιώματα

Τι απάντησε σε ερώτηση για το νόμο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και για την στάση της εκκλησίας.

Για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών τοποθετήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Γιάννη Πανταζόπουλο, στο πλαίσιο του συνεδρίου της πρωτοβουλίας «The Upfront Initiative», που υποστηρίζει και προωθεί την ισότητα, τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και την ορατότητα στον εργασιακό χώρο και διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά.

Ο κ. Κασσελάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «είναι πολύ λυπηρό που η ευρωπαία εισαγγελέας μπλοκάρεται από το κράτος για την έρευνα της υπόθεσης. Η ατιμωρησία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει».

Σχολιάζοντας τις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και το κάψιμο ομοιώματός του στη Κέρκυρα, ο Πρόεδρος τους ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι σε προσωπικό επίπεδο αυτές οι επιθέσεις τον αφήνουν αδιάφορο. «Είναι θετικό ότι τουλάχιστον με αφορμή εμένα βγαίνει η μισαλλοδοξία της κοινωνίας, έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουμε», τόνισε.

Ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι τον ανησυχεί πολύ η τάση βίας, κυρίως στους εφήβους, κάτι που ο ίδιος αποδίδει στον εγκλεισμό εξαιτίας του Covid, την οικονομική ανέχεια των οικογενειών τους αλλά και την έλλειψη προοπτικής που αισθάνονται οι νέοι στη χώρα μας για τους ίδιους και τους οικείους τους. «Αυτό δείχνει ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης», συμπλήρωσε.

Για το θέμα της στράτευσής του, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι δεν ξέρει πόσο άνετος θα ήταν αν έπρεπε να κάνει μεγαλύτερης διάρκειας θητεία, αλλά ότι στις παρούσες συνθήκες δεν αισθάνεται άβολα.

Σε ερώτηση του κ. Πανταζόπουλου για τον νόμο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, και ειδικότερα αν το τρίπτυχο Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια υπάρχει ακόμη ή αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι παροτρύνει τους γονείς να αγαπήσουν τα παιδιά τους. «Πίεσα πολύ τον Πρωθυπουργό να φέρει το νομοσχέδιο άμεσα και όχι- όπως μου είχε πει- μέσα στην τετραετία γενικώς. Δεν υπάρχει σωστό timing στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση βοήθησε να περάσει το νομοσχέδιο αυτό και γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα περήφανος», συμπληρώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα απολογηθεί ποτέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά για θέματα ισότητας».

Στο σχόλιο του κ. Πανταζόπουλου ότι δεν έχει στο κόμμα σε θέσεις ευθύνης άτομα που έχουν ανοιχτά άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις, όπως η ΝΔ, ο κ. Κασσελάκης απάντησε: «Δεν χρειάζεται να τσεκάρουμε κουτάκια για την συμπερίληψη, αλλά να μας νοιάζει αν ο πολίτης είναι θεσμικά προστατευμένος. Αν σε ένα κόμμα υπάρχει κάποιος ή κάποια που δεν είναι φανερά εκδηλωμένος ή εκδηλωμένη, είναι δικαίωμά του. Δεν κρίνουμε, εμείς αγκαλιάζουμε».

Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρα ένα κεντροδεξιό κόμμα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η μόνη προοδευτική παράταξη. Σε ό,τι αφορά στη στάση του ΚΚΕ στην εν λόγω ψηφοφορία, είπε πως «το ΚΚΕ είναι ένα ομοφοβικό κόμμα και είναι ντροπή του αυτό που ψήφισε».

Για τη στάση της Εκκλησίας, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι είναι ο ίδιος θρησκευόμενος και δεν θεωρεί ότι χρειάζεται την άδεια οποιουδήποτε ιερέα για να μπει στην εκκλησία, ξεχωρίζοντας τη θέση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως για την εξαιρετική του στάση στο θέμα, λέγοντας μάλιστα ότι «το Πάσχα σκοπεύω να πάω στην Κέρκυρα, όπου ο μητροπολίτης κάνει «πόλεμο» στα ομόφυλα ζευγάρια. «Θα μπω στην εκκλησία και ας έρθει να με βγάλει έξω αν θέλει. Δεν χρειάζεται διαχωρισμός της Εκκλησίας - Κράτους, αλλά ρύθμιση. Η Εκκλησία πρέπει να υπηρετεί το κοινωνικό της σκοπό εντός των ορίων της», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τις εμφανίσεις του συζύγου του για δημοκοπικούς λόγους. «Κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πρέπει να αισθανθεί περήφανος για τη χώρα του μπορούμε να γίνουμε μία καλύτερη κοινωνία, μία καλύτερη οικονομία», είπε κλείνοντας τη συζήτηση.

