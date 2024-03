Κόσμος

Τουρκία - Ιράκ: Διαπραγματεύσεις για συνέργειες στην Ενέργεια

Τι επιδιώκει η Τουρκία και που αποσκοπεί η επίσκεψη στην Βαγδάτη..

Θέματα ασφαλείας, άμυνας και ενέργειας συζητούν στη Βαγδάτη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν , ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίοτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού, η επίσκεψη αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγές του Αναντολού, αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται η ανάπτυξη κοινής κατανόησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συγκεκριμένα βήματα που μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενώ συνεχίζεται η διαδικασία εξουδετέρωσης του ΡΚΚ, η Τουρκία σχεδιάζει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Βαγδάτη με το Πρόγραμμα Αναπτυξιακός Διάδρομος. Με την υλοποίηση αυτού του έργου θα δημιουργηθεί ένας εμπορικός διαδρομή από το Ιράκ μέχρι την Τουρκία.

Θέματα ενέργειας θα συζητηθούν επίσης στη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια στη Βαγδάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογηθεί η ανάπτυξη των πόρων φυσικού αερίου στο Ιράκ και η αποστολή τους στις διεθνείς αγορές και η επαναλειτουργία της γραμμής πετρελαίου Ιράκ-Τουρκίας.

Από την άλλη Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να επισκεφθεί το Ιράκ τον Απρίλιο.

