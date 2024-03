Ράφα: Ο Νετανιάχου επιμένει ότι θα γίνει χερσαία επέμβαση

Κόσμος

Ο ισραηλινός στρατός θα διεξαγάγει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, παρά τις διεθνείς ανησυχίες και προειδοποιήσεις, επανέλαβε χθες Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ασκείται «διεθνής πίεση για να εμποδιστούμε να μπούμε στη Ράφα και να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Πρόσθεσε πως απορρίπτει την πίεση και θα συνεχίσει να το κάνει.

«Θα μπούμε στη Ράφα», διαβεβαίωσε. «Θα ολοκληρώσουμε την εξάλειψη των ταγμάτων της Χαμάς. Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και θα φέρουμε την ολοκληρωτική νίκη στον λαό του Ισραήλ και στο κράτος του Ισραήλ».

Στη Ράφα, που βομβαρδίζεται συνεχώς από τον στρατό του Ισραήλ, έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. βίαια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια το μεγαλύτερος μέρος του πληθυσμού του θυλάκου. Οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν σε ολοένα εντονότερο τόνο εναντίον ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης εκεί, καθώς θα προκαλούσε μεγάλο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ντανιέλ Χαγκαρί, δήλωσε πως οι άμαχοι στη Ράφα θα μεταφερθούν αλλού σε συντονισμό με διεθνείς παράγοντες, σύμφωνα με την ψηφιακή εφημερίδα Times of Israel. Μίλησε για δημιουργία «ανθρωπιστικών νησίδων» στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου. Δεν διευκρίνισε πού ακριβώς σχεδιάζεται να μεταφερθούν, ούτε πότε, ούτε έδωσε χρονοδιάγραμμα της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην πόλη.

