Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 15 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 15 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

-

Σήμερα, 15 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Σαβίνου του Αιγυπτίου.

του Αιγυπτίου. Ιουλιανού του Κίλικος, Πάπα του εκ Λυκαονίας, Ρωμανού του εν Παρίω εν Φοινίκη.

Οσίων Ανίνα του εν τω Ευφράτη και Χριστοδούλου του εν Πάτμω, των θαυματουργών.

του εν Πάτμω, των θαυματουργών. Αλεξανδρίωνος (Αλεξάνδρου ) πάπα παλαιάς Ρώμης και Ιωάννου του εν Ρουφινιαναίς.

Σηήμερα γιορτάζει ο Αγάπιος.

Ανατολή ήλιου: 06:35 - Δύση ήλιου: 18:32 Σελήνη 5.6 ημερών O άγιος Σαββίνος, γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Αιγύπτου από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια. Διακρίθηκε για τον ανεπίληπτο βίο του και τη βαθιά του πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός (284-305) διέταξε απηνή διωγμό κατά των χριστιανών, ο εκεί έπαρχος Αρριανός, εκ των πρώτων που αναζήτησε ήταν ο Σαβίνος. Όμως οι χριστιανοί της περιοχής, οι οποίοι τον θεωρούσαν στήριγμα τους, τον έπεισαν να προφυλάξει τη ζωή του για το καλό της Εκκλησίας. O άγιος πείστηκε και κρύφθηκε μαζί με άλλους χριστιανούς σε κάποιο σπίτι έξω από την Ερμούπολη. Όμως οι στρατιώτες του αυτοκράτορα τον ανακάλυψαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα της πόλης, ο οποίος γρήγορα κατάλαβε ότι ούτε με κολακείες, ούτε με τις απειλές, θα κατόρθωνε τίποτε. Για το λόγο αυτό διέταξε να δέσουν μία πέτρα στο λαιμό του αγίου και να τον ρίξουν στο νερά του Νείλου. Έτσι παρέδωσε το πνεύμα του, ο Σαβίνος, και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. O όσιος Χριστόδουλος, γεννήθηκε το 1020 στη Νίκαια της Βιθυνίας από ευσεβείς γονείς, τον Θεόδωρο και την Άννα. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ιωάννης. Διακρίθηκε ανάμεσα στους συμμαθητές του για τον ζήλο του, την ευφυΐα του, το χρηστό του χαρακτήρα και τις άλλες αρετές του. Αργότερα, και με την ευγενική συνδρομή του αυτοκράτορα Αλέξιου του Κομνηνού, έκτισε το μοναστήρι της Πάτμου όπου και μόνασε. Όμως οι επιδρομές των αράβων, τον ανάγκασαν να καταφύγει στη Εύβοια, όπου και εκοιμήθη το 1101. το Ιερό λείψανό του μετακομίσθηκε στη Πάτμο, όπου και σώζεται μέχρι σήμερα.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Παρασκευή: βροχές, μπόρες και βοριάδες

Ράφα: Ο Νετανιάχου επιμένει ότι θα γίνει χερσαία επέμβαση

Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά με ανατροπή