Οικονομία

Εφορία: Όλα τα δεδομένα σε μια εφαρμογή στο κινητό

Δείτε τις βασικότερες από τις υπηρεσίες που θα υποστηρίζονται από την νέα εφαρμογή που κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες.

Την επόμενη εβδομάδα ΥΠΕΘΟ και ΑΑΔΕ προετοιμάζονται να λανσάρουν μια ακόμα εφαρμογή η οποία έρχεται να κάνει πιο εύκολη τη σχέση των φορολογουμένων με την εφορία.

Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν σε μία μόνο εφαρμογή όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για προθεσμίες που τους αφορούν, να εκδίδουν τιμολόγια και δελτία αποστολής, να πληρώνουν γρήγορα και εύκολα τους φόρους τους.

Το πρώτο στοίχημα ήταν να φύγουν οι φορολογούμενοι από τις ουρές στις εφορίες και να διεκπεραιώνουν όσο το δυνατό περισσότερες υποχρεώσεις από την οθόνη του υπολογιστή, το νέο στοίχημα είναι η εφορία να έρθει στο κινητό τους.

Μήνες τώρα η ΑΑΔΕ προετοιμάζει το νέο application το οποίο στην πλήρη του μορφή θα ενσωματώνει και έναν ψηφιακό βοηθό κατά τα πρότυπα του chatbox της ψηφιακής πύλης του δημοσίου, gov.gr.

O ψηφιακός βοηθός mAIgov έχει στο ιστορικό του ήδη περισσότερους από 500.000 διαλόγους και σύντομα θα μπορεί να εκδίδει και ψηφιακά πιστοποιητικά για τους πολίτες με φωνητική εντολή. Αντίστοιχα θα κινείται και ο ψηφιακός βοηθός της ΑΑΔΕ. Θα μπορεί αρχικά να δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις φορολογικού ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να εκδίδει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά.

Το νέο App της ΑΑΔΕ άλλωστε θα υποστηρίζει μια σειρά από υπηρεσίες μεταξύ των οποίων:

Πληρωμή φόρων. Εύκολα και ακόμα καλύτερα με τη χρήση του συστήματος IRIS, οι πληρωμές σε λίγα δευτερόλεπτα θα περνούν στην καρτέλα του φορολογούμενου ενώ ένα σύστημα ειδοποιήσεων θα διασφαλίζει ότι ο φορολογούμενος δεν άφησε απλήρωτους τους φόρους, επειδή ξέχασε την προθεσμία.

Επιστροφές και κέρδη. Εκτός από τις υποχρεώσεις πληρωμών (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ρυθμίσεις δόσεων) η εφαρμογή θα ενημερώνει και για τυχόν επιστροφές φόρου ή κέρδη από φορολοταρία.

Έγγραφα και πιστοποιητικά. Δεν θα χρειάζεται να εκδίδονται κάθε φορά που τα χρειάζεται ο φορολογούμενος αλλά θα αποθηκεύονται στην εφαρμογή.

Τιμολόγια. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου να εκδίδουν τιμολόγια δωρεάν για όσους εγγραφούν στην εφαρμογή. Τα τιμολόγια αποθηκεύονται αυτόματα και διαβιβάζονται στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Ψηφιακά δελτία αποστολής. Σταδιακά θα γίνουν υποχρεωτικά σε όλη την αγορά ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος, καθώς τα χάρτινα δελτία αποστολής συνεχίζουν να αφήνουν ανοιχτές τρύπες φοροδιαφυγής. Θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται επίσης μέσω της εφαρμογής.

