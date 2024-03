Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Γυναίκα το έσκασε από νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Ελληνική Αστυνομία, ώστε να βρεθεί η 52χρονη.

-

Κινητοποίηση της Αστυνομίας για την εξαφάνιση γυναίκας από το νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας".

Σύμφωνα με πληροφορίες η 52χρονη νοσηλευόταν στο νοσηλευτήριο, ωστόσο, κάποια στιγμή το προσωπικό διαπίστωσε πως είχε εξαφανιστεί.

Αμεσα ενημερώθηκε η ΕΛ. ΑΣ και περιπολικά και μοτοσυκλετιστές την αναζητούν , καθώς χρήζει νοσηλείας και είναι ενδεχόμενο να κινδυνεύει η υγεία της.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: “Είναι αδιανόητο να λέμε ότι ένα παιδάκι είχε επιλέξει να εκδίδεται για βιοπορισμό”

Καιρός - Παρασκευή: βροχές, μπόρες και βοριάδες

Ράφα: Ο Νετανιάχου επιμένει ότι θα γίνει χερσαία επέμβαση