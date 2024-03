Υγεία - Περιβάλλον

Eurostat: Μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα

Ποια περιφέρεια κατέχει τα σκήπτρα στην μακροημέρευση των κατοίκων της. Πόσο περισσότερο ζουν οι γυναίκες από τους άντρες.

Μια ελαφρώς μείωση «είδε» τα τελευταία δύο χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα που από τα 80,8 χρόνια που ήταν το 2022, έφτασε στα 80,6 χρόνια το 2024.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για τους άντρες το προσδόκιμο ζωής είναι κατά τουλάχιστον πέντε χρόνια χαμηλότερο απ’ ό,τι για τις γυναίκες – κατά 5,1 χρόνια στην Ελλάδα και κατά 5,4 στην ΕΕ.

Ειδικότερα, το προσδόκιμο για τους άντρες στην Ελλάδα είναι 78,3 χρόνια και για τις γυναίκες 83,4 χρόνια, ενώ στην ΕΕ είναι 77,9 και 83,3 χρόνια, αντίστοιχα.

Από τα στοιχεία για τις περιφέρειες προκύπτει ότι στην Ελλάδα ζουν περισσότερο οι κάτοικοι στην Ήπειρο (82,7 χρόνια), στο Βόρειο Αιγαίο (82,3), το Νότιο Αιγαίο (81,7) και την Κρήτη (81,7).

Από την άλλη πλευρά, μικρότερο είναι το προσδόκιμο των κατοίκων στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (79,9 χρόνια), στην Κεντρική Μακεδονία (80,2), στη Δυτική Ελλάδα (80,3) και στα Ιόνια Νησιά (80,5).

Στο σύνολο της ΕΕ, το υψηλότερο προσδόκιμο είχε η περιφέρεια της Μαδρίτης (85,2 χρόνια), του Τρέντο στην Ιταλία (84,4), στην Ile de France (84,1), της Στοκχόλμης (84) και της Forel de Navara (83,9).

To χαμηλότερο είχαν τέσσερις περιφέρειες της Βουλγαρίας (από 72,3 έως 74,1 χρόνια) και μία της Ουγγαρίας (74,1 χρόνια).

