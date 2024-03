Αθλητικά

Super League - Play out: Αρχίζει η μάχη της επιβίωσης

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Με τέσσερις ομάδες σε απόσταση τριών βαθμών αρχίζει το «μίνι πρωτάθλημα» των Play Out. Στην αυλαία της διαδικασίας, οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο αγωνίζονται με τις υπόλοιπες που δείχνουν πιο… άνετες. Θα είναι όμως;

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό που θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και μάλιστα κεκλεισμένων των θυρών λόγω προβλημάτων στις κάμερες - κάτι ανάλογο με το Λαμία - ΑΕΚ στο «Αθανάσιος Διάκος». Ο Αστέρας Τρίπολης, που απέτυχε να μπει στην εξάδα, υποδέχεται τον Βόλο που ακόμη είναι… σε έκρυθμη κατάσταση έπειτα από την κατακύρωση του αγώνα με την Κηφισιά υπέρ της αθηναϊκής ομάδας λόγω της ρατσιστικής επίθεσης του Αχιλλέα Μπέου στον Ανδρέα Τεττέη. Οι Αρκάδες κέρδισαν δις τους Θεσσαλούς στην κανονική διάρκεια κι απομένει να φανεί αν ο Μίλαν Ράσταβατς καταφέρει να κρατήσει σε εγρήγορση τους παίκτες του. Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης πανηγύρισε τη νίκη επί του ΟΦΗ αλλά ήταν η μοναδική στις 12 τελευταίες αγωνιστικές.

Η Κηφισιά, από την πλευρά της, φιλοξενεί τον ΟΦΗ. Απρόσμενα η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρέθηκε με δύο επιπλέον βαθμούς στο… σακούλι της κι ευελπιστεί να «χτίσει» πάνω σε αυτούς. Οι Κρητικοί, ωστόσο, δε μοιάζουν να είναι αδιάφοροι. Ειδικά μετά την αλλαγή προπονητή, με τον Τραϊανό Δέλλα να αντικαθιστά τον Πέπε Μελ, παρουσιάζουν εμφανή βελτίωση – το αντιλήφθηκε και ο Παναθηναϊκός (2-2). Επιπλέον, μαθηματικά οι Κρητικοί κάθε άλλο παρά άνετοι μπορούν να νιώθουν, έχοντας μάλιστα αποτύχει να κερδίσουν την Κηφισιά στη Super League – την απέκλεισαν όμως στο Κύπελλο.

Άνετος είναι ο Ατρόμητος που περιμένει τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Περιστέρι, σε ένα ζευγάρι που τα τέσσερα πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια ολοκληρώθηκαν δίχως νικητή και με το ίδιο σκορ – 1-1. Το τελευταίο, μάλιστα, στο φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ηταν το τρίτο σερί ματς που έμεινε αήττητη η ομάδα του Σάσα Ίλιτς, με τον «Αγιαξ της Ηπείρου» να έχει μόλις μια νίκη στα εννέα τελευταία παιχνίδια του – κι αυτή με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο, το 2-1 στο Πανθεσσαλικό επί του Βόλου.

Στο Αγρίνιο, τέλος, κοντράρονται Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός. Τα «καναρίνια» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την εξαιρετική πορεία τους στο θεσμό του Κυπέλλου, όπου έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους ως τα ημιτελικά. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη, πάντως, ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια χωρίς νίκη στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές (0-2-2), βγάζοντας όμως δύσκολο πρόγραμμα. Τα «λιοντάρια των Σερρών» έκλεισαν με νίκη, το 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί έξι αγώνων (0-3-3), όμως τον Παναιτωλικό δεν τον κέρδισαν φέτος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ

17:30 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Κηφισιά – ΟΦΗ

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα

20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός