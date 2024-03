Πολιτική

Θεσσαλία - Μητσοτάκης σε αγρότες: Υλοποιήθηκε η δέσμευση για χαμηλού κόστους ηλεκτρικό ρεύμα

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την διάρκεια της συνάντησης με τους εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλιάς.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με θεσμικούς εκπροσώπους αγροτικών φορέων σε διευρυμένη σύνθεση, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Όπως βλέπετε, οι συναντήσεις και οι συσκέψεις για τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, και ειδικά τα θέματα της Θεσσαλίας, είναι συχνές και θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στην προηγούμενη συζήτησή μας για να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και να ακούσουμε τις απόψεις των θεσμικών εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Όπως είστε συγκεντρωμένες και συγκεντρωμένοι σήμερα σε αυτό το τραπέζι, δεν θα επαναλάβω εισαγωγικά αυτά τα οποία είπαμε και την προηγούμενη φορά, να σταθώ μόνο σε δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον και χάριν της επικαιρότητας: δρομολογήθηκε η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει να μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλού κόστους ηλεκτρικό ρεύμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας σε ορίζοντα δεκαετίας. Είναι μία σημαντική παρέμβαση η οποία, αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για έναν σημαντικό συντελεστή κόστους για πολλούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Tο δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο: λαμβάνοντας υπόψιν το πού βρισκόμαστε στον ευρύτερο εκλογικό κύκλο, σε τρεις μήνες από τώρα, κάτι λιγότερο από τρεις μήνες, θα έχουμε ευρωεκλογές και ένα από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να συζητήσουμε στις ευρωεκλογές θα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η άποψη η δική μας είναι πολύ σαφής και διατυπωμένη και σε επίπεδο Υπουργού: χρειάζονται παρεμβάσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και άμεσες παρεμβάσεις. Ήδη, το Υπουργείο έχει καταθέσει μία σειρά από σκέψεις στο Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα εργαλεία της ΚΑΠ.

Αλλά ενδεχομένως θα χρειαστεί και μια πιο ουσιαστική μεσομακροπρόθεσμη συζήτηση, η οποία πιθανώς να φτάσει και στο δικό μας το επίπεδο, για την ταχύτητα με την οποία υλοποιούμε την πράσινη μετάβαση και τι σημαίνει αυτό για τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα.

Να τονίσω επίσης, τελειώνοντας, πόση σημασία αποδίδουμε -και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εκφράζεται και σε αυτό το τραπέζι- στη γενικότερη συνεργασία στον πρωτογενή τομέα.

Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε στηρίξει τα συνεργατικά σχήματα μέσα από μια σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα και επενδύουμε και στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία και σε αυτή την ποιοτική μετάπτωση του πρωτογενούς μας τομέα σε έναν τομέα ο οποίος μπορεί πραγματικά να είναι ανταγωνιστικός, καινοτόμος και εξαγωγικός, έτσι ώστε η αξία η οποία δημιουργείται, ειδικά όσον αφορά στις εξαγωγές μας, να μπορεί να παραμένει στη χώρα και να την καρπώνονται όλοι οι κρίκοι της παραγωγικής και της μεταποιητικής αλυσίδας.

Σταματώ εδώ, και πάλι καλώς ήρθατε και είμαστε στη διάθεσή σας να ακούσουμε τις σκέψεις σας».

Στη σύσκεψη μετείχαν εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης και ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Κουρδής.

ΚΚΕ: Το “στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας” βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της ικανοποίησης των αναγκών του λαού

Το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, το οποίο περιγράφεται στην έκθεση της ολλανδικής εταιρείας, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της ικανοποίησης των αναγκών του λαού, της προστασίας της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, συνολικά της ζωής της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, επαγγελματιών, εμπόρων, της λαϊκής πλειοψηφίας της Θεσσαλίας.Χαρακτηρίζεται από την γνωστή επιζήμια αντίληψη «κόστους - οφέλους», αφού συσχετίζει τις αναγκαίες αντιπλημμυρικές υποδομές με το κόστος των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Το σύνολο των έργων και των υποδομών που προτείνονται εντάσσονται «στις πολιτικές και τις προτεραιότητες για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής», που τελικά σημαίνει την προώθηση των σχεδίων των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στο έδαφος της καταστροφής, την εφαρμογή των οδηγιών και αποφάσεων της ΕΕ και της ΚΑΠ, όλων δηλαδή των αναδιαρθρώσεων που έχουν ήδη οδηγήσει στην χειροτέρευση του συνόλου της ζωής του λαού.

Την ίδια στιγμή αναφέρονται σε αναδιάρθρωση στην γεωργική παραγωγή με μείωση των "υδροβίων" καλλιεργειών, μείωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αφού θα πρέπει κάποιες να πλημμυρίζουν, όταν εμφανιστεί μελλοντικά ένα άλλο ανάλογο φυσικό φαινόμενο, ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα πρέπει να συνηθίσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα η μελέτη επιρρίπτει την ευθύνη για τα προβλήματα επάρκειας νερού στους ίδιους τους αγρότες, τους οποίους έμμεσα απειλεί με μέτρα, αθωώνοντας την διαχρονικά ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.

Για την αντιπλημμυρική προστασία προτείνει έργα αποσπασματικής διαχείρισης των πλημμυρών με κατασκευή κυρίως φραγμάτων ανάσχεσης, αντί της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, χειμάρρων, ρεμάτων, ποταμών κλπ. Η μελέτη προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης των υδάτων, στο πνεύμα και των κυβερνητικών εξαγγελιών για δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας, στην οποία θα εκχωρηθούν όλες οι αρμοδιότητες: από τη στρατηγική της διαχείρισης, την εκπόνηση μελετών και κατασκευής έργων, την παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, της έρευνας, μέχρι τον έλεγχο και την εφαρμογή των αντιλαϊκών οδηγιών της ΕΕ για το νερό, την "πράσινη" και "ευφυή" γεωργία, που θα επιταχύνει το ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, τη συγκέντρωση γης και παραγωγής, την ένταση της εμπορευματοποίησης των υδάτων και την αύξηση του κόστους άρδευσης και ύδρευσης.

Η στρατηγική μελέτη είναι τέλος αποκαλυπτική ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης της λαϊκής οργής αφού επισημαίνει ότι «επειδή ο κίνδυνος για λαϊκές εξεγέρσεις είναι ευρέως διαδεδομένος μεταξύ των αγροτών σε όλη την Ευρώπη» και «οι αγρότες είναι πιο επιρρεπείς στο να εκφράζουν την οργή τους», προτείνει ότι «για να αποτραπεί η μετατροπή των διαμαρτυριών σε εξέγερση, να υιοθετηθεί προληπτική προσέγγιση και να διεξάγεται εποικοδομητικός διάλογος που να οδηγεί σε παραγωγικές αποφάσεις», όπως δηλαδή εννοεί την υποταγή και τη μαζική ενσωμάτωση των αγροτών του θεσσαλικού κάμπου, αλλά και όλου του λαού, στην αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων και της ΕΕ».

«Το ΚΚΕ» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος «έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών και την πραγματική προστασία του λαού. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την ανατροπή του σχεδιασμού της κυβέρνησης και της ΕΕ, που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τις αιτίες των συνεχιζόμενων καταστροφών στην Θεσσαλία και που θα συνεχίσει να υπονομεύει τη λαϊκή περιουσία και την ίδια τη ζωή του λαού».

