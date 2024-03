Life

“Ψυχοκόρες”: Διπλό επεισόδιο την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η σειρά του ANT1+ που κέρδισε κοινό και κριτικούς, προβάλλεται στον ΑΝΤ1, με διπλό επεισόδιο κάθε Τετάρτη.

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, έρχονται την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 21:00, με δύο νέα επεισόδια.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς ρίχνουν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

Επεισόδιο 5 – «Φίλος ή Εχθρός;»

Η Φρόσω προσπαθεί να το σκάσει από τους παραγιούς του Νάτση. Η Μάγια κάνει μια πετυχημένη ομιλία στα Μέγαρα και μαζί με την Βασιλική δίνουν συνέντευξη στην εφημερίδα «Πόλις», όπου η Βασιλική βρίσκει ευκαιρία να αναφερθεί στις αδερφές της. Ο Ερμής συνεχίζει τον εκβιασμό στην Βασιλική, ενώ η περιέργεια του Παύλου για εκείνη μεγαλώνει. Η Δεσποινιώ προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του Κοσμά Κοτρώτση. Η εξάρτηση της Νέλλας από το όπιο αυξάνεται, ενώ επιστρέφει και ο γιος της ο Σώτος από τις σπουδές του στο εξωτερικό, τον οποίο γνωρίζει τυχαία η Μαρίκα, στην προσπάθειά της να βρει τη Βικτωρία.

Επεισόδιο 6 – «Καλύτερα τα ψέματα»

Η Φρόσω ξεφεύγει από τον Θωμά τον εργάτη του Νάτση και τρέχει πληγωμένη στο δάσος για να κρυφτεί. Εκεί την βρίσκει ο Μέλιος και την περιθάλπει στην καλύβα του. Η Μαρίκα, που μοιάζει να βρίσκει έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Σώτου, βλέπει κατά λάθος τη Νέλλα με τον εραστή της Τάσο αλλά και την Όλγα να προσπαθεί με πρωτόγονους τρόπους να απαλλαγεί από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Η Μάγια συναντά την Βικτωρία, την ίδια στιγμή που οι υποψίες του Παύλου για τις πραγματικές γραμματικές γνώσεις της Βασιλικής μεγαλώνουν. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει και η αντιδραστική του συμπεριφορά απέναντι στη Μάγια.

#Psyxokores

Facebook: @psyxokores.ant1tv

Instagram: @psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής Feelgood Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια της συγκλονιστικής ιστορίας των «Ψυχοκορών» στο ΑΝΤ1+.

