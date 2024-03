Life

“Έρωτας φυγάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Απολαύστε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”...

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

Απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1:

Ο Στέφανος μαθαίνει πως ο θάνατος του Μάρκου δεν ήταν δυστύχημα

Sneak preview:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος αφήνει την τελευταία του πνοή στο κρεβάτι του νοσοκομείου με την Αλεξάνδρα να βυθίζεται σε βαθύ πένθος. Η είδηση του θανάτου του προκαλεί μεγάλη θλίψη, τόσο στο σπίτι του Στέφανου όσο και σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Ο Ιάσονας, συντετριμμένος και ο ίδιος, κάνει την αυτοκριτική του και προσκαλεί την Αλεξάνδρα στο Κιάρι για να τη φροντίζουν. Η Μαργέτα ανησυχεί για την κατάσταση τόσο του Στέφανου, όσο και της Αλεξάνδρας. Το μόνο που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να σταθεί στο πλευρό τους. Ο Διοικητής διενεργεί έρευνα σχετικά με το ατύχημα του Μάρκου, από την οποία προκύπτει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν : Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

