Πάτρα: Η στιγμή της αποσωλήνωσης του 35 ημερών βρέφους (βίντεο)

Τα λόγια ελπίδας του Ανδρέα Ηλιάδη για τη συγκλονιστική στιγμή που η καρδιά του μωρού χτυπά μόνη της...

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Πάτρα, όπου και νοσηλεύεται το μόλις 35 ημερών βρέφος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr το βρέφος αποσωληνώθηκε, και είναι καλά στην υγεία του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε την Τρίτη 12/03/2024, επειγόντως στο Καραμανδάνειο Πατρών κι από εκει με ασθενοφόρο στο ΠΓΝΠ, στη ΜΕΘ Παίδων, όπου διασωληνώθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε δήλωσή του ο υπεύθυνος της Μονάδας Ανδρέας Ηλιάδης, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι ήταν μία «από τις πιο δύσκολες στιγμές της Ιατρικής» επισημαίνοντας «μια όμορφη μέρα, γεμάτη φως και ικανοποίηση. Ο μικρός ήρωας είναι πλέον αποσωληνωμένος με την καρδιά πλέον να χτυπάει μόνο για ζωή».

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά η στιγμή που καρδιά του βρέφους χτυπά μόνη της ξανά...

