Πολιτική

Ευρωεκλογές: Οι υποψήφιοι της ΝΔ που “κλείδωσαν” για το ευρωψηφοδέλτιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτικοί, αθλητές και δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται στην λίστα με τους υποψήφιους της ΝΔ που έχουν "κλειδώσει" για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

-

Από την κυβέρνηση αποσυνδέουν την υπόθεση των e-mails που έστειλε η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου από την μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου, κάνοντας λόγο για συνειδητή διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η θέση που «αδειάζει» από το επικείμενο ευρωψηφοδέλτιο θα δώσει ευκαιρία σε ακόμη ένα πρόσωπο να δοκιμαστεί για μια θέση στην Ευρωβουλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο πολιτικός συντάκτης, Σπύρος Μουρελάτος, την επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ομάδα συνεργατών του, που ασχολείται με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται -εκτός απροόπτου- να οριστικοποιήσουν πάνω από 20 ονόματα «γαλάζιων» υποψηφίων για την Ευρωβουλή.

Μεταξύ αυτών είναι οι νυν ευρωβουλευτές:

Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Στέλιος Κιμπουρόπουλος

Ελίζα Βόζενμπεργκ

Μαρία Σπυράκη

Μανώλης Κεφαλογιάννης

Ακόμη, «σίγουροι» υποψήφιοι ευρωβουλευτές θεωρούνται οι:

Πύρρος Δήμας

Δημήτρης Τσιόδρας

Γιώργος Αυτιάς

Βασίλης Κοντοζαμάνης

Βούλα Πατουλίδου

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Βίκυ Φλέσσα

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Σπύρος Καρανικόλας