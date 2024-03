Κοινωνία

Δυτική Αττική: Ο ΑΝΤ1 σε περιπολία της ΟΠΚΕ... με “το δάχτυλο στην σκανδάλη” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 καταγράφει τους αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας ενώ περιπολούν σε Ζεφύρι, Μενίδι και Ασπρόπυργο.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Η κάμερα του ΑΝΤ1 ακολουθεί αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που περιπολούν στη Δυτική Αττική και σταματούν για να ελέγξουν ένα άτομο στο Μενίδι.

Λίγο αργότερα συνεχίζουν την περιπολία στους δρόμους του Ζεφυρίου. Εκεί κάνουν σήμα στον οδηγό ενός αυτοκινήτου, ώστε να σταματήσει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί και γίνονται περισσότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται το έργο άλλων υπηρεσιών.

Ο Ευάγγελος Πλακιάς, Τμηματάρχης ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής, τονίζει σε δηλώσεις του ότι υπάρχει ειδικό σχέδιο για την αστυνόμευση περιοχών με βαρύτατη εγκληματικότητα και παραβατικότητα κοινωνικών ομάδων που εμφανίζουν ιδιαίτερη συνοχή, αναφέροντας πως είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα της Δυτικής Αττικής, είναι ο «επιχειρησιακός βραχίονας» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Αμέσως μετά, Ακολουθεί μπλόκο των ανδρών της ΟΠΚΕ μαζί με αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων εντοπίζεται ένας άνδρας να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και να έχει στο αυτοκίνητο την γυναίκα του με το βρέφος τους.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται στην περιοχή Αυλίζα, όπου υπάρχουν γειτονιές που γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Κάποιοι άνδρες αντιλαμβάνονται την παρουσία των αστυνομικών και απομακρύνονται. Στο Μενίδι εντοπίζονται άτομα που είναι έτοιμα να κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Ακολουθεί περιπολία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, εκτός από την εκπαίδευση που πρέπει να έχουν, πρέπει να είναι και άριστοι γνώστες των περιοχών που περιπολούν, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πως θα κινηθούν.

Εκτός από την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έχουν κληθεί πολλές φορές να συνδράμουν στην διάσωση πολιτών κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Η στιγμή της αποσωλήνωσης του 35 ημερών βρέφους (βίντεο)

Κατώτατος μισθός: Τι φέρνει η αύξηση έως 6,5% σε επιδόματα και τριετίες (βίντεο)

Κολωνός - Αδελφή 12χρονης στον ΑΝΤ1: Η μικρή είπε την αλήθεια, αλλά… (βίντεο)