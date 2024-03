Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Πέραμα: Άνδρας “κυνηγάει” την σύζυγό του με.. το αυτοκίνητο!

Τι αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έφερε αναστάτωση στο Πέραμα.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ, το βράδυ της Παρασκευής, απο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας φαίνεται να καταδιώκει τη σύζυγό του με όχημα, ενώ εκείνη έδωσε στίγμα στην αστυνομία από το κινητό της ζητώντας βοήθεια.

Στην περιοχή έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη, ωστόσο, στην πρώτη προσπάθεια των Αρχών να την εντοπίσουν δεν τα κατάφεραν και έτσι συνεχίζονται οι προσπάθειες ανεύρεσης της γυναίκας, αλλά και του φερόμενου ως δράστη.

