“Η Μάγισσα” - Θεοφανώ: Ήρθε η ώρα να βγει αληθινό το όραμα της; (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”.

“Η Μάγισσα” έρχεται στον ΑΝΤ1 δύο φορές την εβδομάδα: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Η νύχτα που η Μάνη θα γεμίσει νεκρούς έρχεται…

Ο πόλεμος ξεκινά και ένας πύργος θα βαφτεί με αίμα…

Ο νέος γδικιωμός μεταξύ Λασκαραίων και Γερακάρηδων απειλεί με αφανισμό και τις δύο σειριές.

Ο πύργος των Λασκαραίων βάφεται με αίμα.

Ήρθε η ώρα να βγει αληθινό το όραμα της Θεοφανώς;

Όλοι παλεύουν για τη ζωή τους και την εξουσία.

Ποιοι θα μείνουν όρθιοι; Ποιοι θα είναι, τελικά, οι νικητές;

Τι θα δούμε την Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1:

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

