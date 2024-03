Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δίνει το “πράσινο φως” για επίθεση στη Ράφα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νετανιάχου ενέκρινε "τα σχέδια δράσης" του στρατού ενόψει της επίθεσης στη Ράφα.

-

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε "τα σχέδια δράσης" του στρατού ενόψει της επίθεσης στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη σήμερα στον Τύπο.

"Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για την επιχειρησιακή πλευρά και για την εκκένωση της περιοχής από τον πληθυσμό", σύμφωνα με την ανακοίνωση η οποία δεν δίνει καμιά άλλη διευκρίνιση για την προαναγγελθείσα εδώ και πολύ καιρό επιχείρηση, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ΟΗΕ δεν σταματούν να προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να γίνει.

Ο Νετανιάχου υπόσχεται εδώ και εβδομάδες ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την εξόντωση της Χαμάς και έχει επανειλημμένα αναγγείλει την προσεχή επίθεση εναντίον της Ράφας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, και όπου έχουν συγκεντρωθεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι. Η Ουάσινγκτον από την πλευρά της επαναλαμβάνει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε επίθεση στη Ράφα καθώς θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους που έχουν καταφύγει εκεί.

"Θα συνεχίσω να απορρίπτω την πίεση. Θα μπούμε στη Ράφα. Θα ολοκληρώσουμε την εξάλειψη των ταγμάτων της Χαμάς", επανέλαβε την Πέμπτη ο Νετανιάχου σε μήνυμα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε τον περασμένο μήνα από τον στρατό να του παρουσιάσει ένα σχέδιο εκκένωσης της περιοχής από τους αμάχους. Ο στρατός υπέβαλε ένα σχέδιο στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Φεβρουαρίου, καμιά λεπτομέρεια του οποίου δεν έχει διαρρεύσει.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βιέννη, δήλωσε σήμερα ότι "δεν έχει δει ακόμη κάποιο σχέδιο" από τους Ισραηλινούς, ενώ υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να υπάρξει "σαφές και εφαρμόσιμο σχέδιο".

Στη Ραμάλα, η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής εξέφρασε "την έντονη ανησυχία της για την επικείμενη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Ράφα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νέα σφαγή και νέους εκτοπισμούς του πληθυσμού", σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

"Η προεδρία ζήτησε την ταχεία παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η στρατιωτική επίθεση", προσθέτει το Wafa.

Η ανακοίνωση της έγκρισης των σχεδίων του στρατού για τη Ράφα έγινε ενώ οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους στη Γάζα αναμένεται να επαναληφθούν μετά την ανακοίνωση σήμερα της αποστολής ισραηλινής αντιπροσωπείας στη Ντόχα του Κατάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Η στιγμή της αποσωλήνωσης του 35 ημερών βρέφους (βίντεο)

Κατώτατος μισθός: Τι φέρνει η αύξηση έως 6,5% σε επιδόματα και τριετίες (βίντεο)

Κολωνός - Αδελφή 12χρονης στον ΑΝΤ1: Η μικρή είπε την αλήθεια, αλλά… (βίντεο)