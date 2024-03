Πολιτική

Κεραμέως για Ασημακοπούλου: Δεν ήμουν υπουργός την περίοδο της διαρροής των e-mails

Η Υπουργός Εσωτερικών μίλησε στον ΑΝΤ1 για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και την έρευνα που είναι σε εξέλιξη.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε η Υπουργός Εσωτερικών για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων προς την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου.

«Ξέρουμε πλέον τι έχει συμβεί», είπε η Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο πόρισμα της έρευνας και περιέγραψε αυτό λέγοντας πως, «Έλληνες που είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν το 2023, κάποιοι εξ αυτών, είχαν δοθεί τα e-mail τους από συνεργάτη του τότε γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, στον γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ, Νίκο Θεωδορόπουλο κι από εκείνον στην Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου».

Τόνισε πως, «είναι σαφές ότι έγινε αυτή η διαρροή. Έχουμε δύο έρευνες σε εξέλιξη».

Και ξεκαθάρισε ότι, «το ζήτημα αυτό δεν αφορά εκλογική διαδικασία, δεν αφορά την επιστολική ψήφο. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από οκτώ μήνες. Είναι κάτι που αφορά τα προσωπικά δεδομένα».

«Για πρώτη φορά γίνεται καθολικός έλεγχος στο υπουργείο Εσωτερικών», επεσήμανε και είπε πως, «μιλάμε για μία έκνομη ενέργεια, από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο».

Ερωτηθείσα σχετικά με όσα τα προσάπτονται για ευθύνες για τη διαρροή είπε ότι, «δεν ήμουν υπουργός τότε, μιλάμε για μία συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία εγώ ήμουν υπουργός παιδείας και μετά υποψήφια στον βόρειο τομέα Αθηνών».

Και αναφορικά με τις ευθύνες, επεσήμανε ότι, «ο κ.Σταυριανουδάκης έχει πλέον παραιτηθεί, ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος δεν είναι πλέον στην παράταξη».

Αναφερόμενη, τέλος, στην επιστολική ψήφο είπε ότι, «έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 30.000 Έλληνες και ένα 57% είναι Έλληνες του εσωτερικού».





