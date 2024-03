Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα – Βαρβάκειος: Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς για το τριήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ωράριο από σήμερα έως και την Καθαρά Δευτέρα. Ενδεικτικές τιμές για σαρακοστιανά.

-

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, τόσο στην Βαρβάκειο Αγορά όσο και στα ιχθυοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ. Την τιμητική τους έχουν τα θαλασσινά με τις τιμές να βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Η Βαρβάκειος Αγορά θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο από τις 6 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, την Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα με την αγορά να ανοίγει πάλι στις 9 το βράδυ της Κυριακής και να κλείνει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. Σήμερα Σάββατο και ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας θα λειτουργήσουν κανονικά και οι λαϊκές αγορές.

Σε ότι αφορά τις τιμές στα θαλασσινά, ενδεικτικά τα καλαμάρια και οι γαρίδες πωλούνται από 7 με 8 ευρώ το κιλό και το χταπόδι στα περίπου 15 ευρώ το κιλό. Σημειώνεται, ωστόσο ότι οι τιμές των θαλασσινών εξαρτώνται από την προέλευσή τους, δηλαδή εάν είναι ελληνικά ή εισαγόμενα και επίσης από το εάν είναι κατεψυγμένα ή φρέσκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Κολωνός -12χρονη: Η ποινή του 55χρονου, αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση

Ζωγράφου – Πανεπιστημιούπολη: Αστυνομική επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες (εικόνες)