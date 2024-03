Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία - εκλογές: Καταγγελία για κυβερνοεπίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H καταγγελία για κυβερνοεπίθεση στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.

-

Το ρωσικό κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία» δήλωσε ότι σήμερα ότι είναι αντιμέτωπο με εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση υπό τη μορφή DDos (κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσιών) κατά της διαδικτυακής του παρουσίας και ότι ανέστειλε μη απαραίτητες υπηρεσίες του για να την αντιμετωπίσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προσπαθεί να σαμποτάρει τις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει νέα θητεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Σαρακοστιανά - ΕΦΕΤ: Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά θαλασσινών

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” στα διόδια του Ρίου