Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Προσφέρθηκαν να την βοηθήσουν… και την έκλεψαν

Οι τρεις απατεώνισσες δεν χάρηκαν για πολύ την λεία τους, καθώς λίγο αργότερα συνελήφθησαν.

Τρεις γυναίκες Ρομά συνελήφθησαν για κλοπή από σπίτι ηλικιωμένης το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις γυναίκες ηλικίας 31, 35 και 29 ετών κατάφεραν χθες το μεσημέρι να μπουν στο σπίτι μιας 88χρονης στην Καλαμαριά με το πρόσχημα παροχής ιατρικής βοήθειας.

Όταν κατάφεραν να βρεθούν στο εσωτερικό του διαμερίσματος οι τρεις γυναίκες έπιασαν δουλειά και αφαίρεσαν κοσμήματα της ηλικιωμένης αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια στην Αστυνομία όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να εντοπίσουν άμεσα τις τρεις γυναίκες και να τις συλλάβουν. Τα κοσμήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στην 88χρονη.

Σε βάρος των τριών γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

