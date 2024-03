Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες παράνομα πυροτεχνήματα σε κατάστημα οικιακών ειδών

Χειροπέδες σε 24χρονη Ιταλίδα, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Περισσότερα από 8.000 παράνομα πυροτεχνήματα εντοπίστηκαν σε επιχείρηση οικιακών ειδών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει άδεια εμπορίας πυροτεχνικών ειδών ενώ για την υπόθεση συνελήφθη μια 24χρονη, η οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Αστυνομικοί του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες (15-03-2024), συνέλαβαν 24χρονη αλλοδαπή, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα εμπορίας οικιακών ειδών, όπου ήταν προσωρινά υπεύθυνη, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω.

Η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει άδεια εμπορίας πυροτεχνικών ειδών,

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.244 τεμάχια πυροτεχνικής κατασκευής, τα οποία στερούνταν αριθμού καταχώρησης και σχετικής ταξινόμησης.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

