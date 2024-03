Πολιτισμός

Αρχαιοκαπηλία: Είχε στο σπίτι του έναν μικρό “θησαυρό” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχαία αντικείμενα είχε στην κατοχή του ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές.

-

Μια τρίπτυχη αγιογραφία και ένα δαχτυλίδι με εγχάρακτο διάκοσμο βυζαντινής εποχής, έκρυβε μεταξύ άλλων στο σπίτι του την Καλαμαριά ένας 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για παράβαση της νομοθεσίας «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων».

Στην οικία του 35χρονου ημεδαπού βρέθηκαν ακόμα τέσσερα νομίσματα, για τα οποία αρμόδιος αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της Νομοθεσίας «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Επιπλέον, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν ένας μεγεθυντικός φακός και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία - εκλογές: Καταγγελία για κυβερνοεπίθεση

Σαρακοστιανά - ΕΦΕΤ: Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά θαλασσινών

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες παράνομα πυροτεχνήματα σε κατάστημα οικιακών ειδών