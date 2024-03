Τζόκοβιτς: Δεν θα παίξω στο Μαϊάμι

Ποιος ο λόγος που ο νούμερο ένα του κόσμου στο τένις αποφάσισε και έκανε γνωστό ότι δεν θα παίξει στο Μαϊάμι.

-

Το νούμερο 1 του κόσμου στο τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, γνωστοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter) ότι δεν θα συμμετάσχει στο Miami Masters 1000, προτάσσοντας ως βασικό λόγο την «ισορροπία» του τένις με την προσωπική ζωή του.

«Γεια σου Μαϊάμι! Δυστυχώς δεν θα παίξω στο φετινό Miami Open. Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου εξισορροπώ το ιδιωτικό και το επαγγελματικό μου πρόγραμμα. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να συναντήσω μερικούς από τους καλύτερους και πιο παθιασμένους φιλάθλους στον κόσμο. Θα προσπαθήσω να αγωνιστώ στο Μαϊάμι στο μέλλον!», έγραψε.

Ο 24 φορές νικητής Grand Slam τουρνουά είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου δεν μπόρεσε να νικήσει σε κανένα τουρνουά από τα τρία τουρνουά στα οποία συμμετείχε.

