Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Στο Κάιρο μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν και Ευρωπαίους ηγέτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία της ΕΕ για την αύξηση στις αφίξεις μεταναστών από την Αίγυπτο

-

(εικόνα αρχείου)

Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν αύριο, Κυριακή 17 Μαρτίου 2024, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και του Βελγίου στο πλαίσιο της συνάντησης που θα διεξαχθεί με τον πρόεδρο της χώρας Αλ Σίσι.

Επί τάπητος θα τεθεί συμφωνία Βρυξελλών- Καΐρου για πακέτο στήριξης της Αιγύπτου που θα υπερβαίνει τα 7 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και των αυξημένων ροών που καταγράφονται.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, εξέφρασε τη βεβαιότητά του για συμφωνία που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Σάκκαρη: Πριν από ένα μήνα δεν μπορούσα να περάσω την μπάλα πάνω από το φιλέ

Missing Alert για την εξαφάνιση 15χρονης

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας