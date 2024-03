Αθλητικά

Basket League: Παραμένει στο “κόλπο” για την εξάδα η ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αποφασισμένοι για τη νίκη και αυτό φάνηκε από την αρχή καθώς επέβαλαν γρήγορα το ρυθμό τους και κατάφεραν να προηγηθούν ακόμη και με 18 πόντους

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της για την 21η αγωνιστική της Basket League η ΑΕΚ που επικράτησε εκτός έδρας του Αμαρουσίου με 90-82. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό της στην εξάδα, την οποία θα εξασφαλίσει ανεξάρτητα από άλλα αποτελέσματα, με νίκη επί του Περιστερίου στα Άνω Λιόσια το επόμενο Σάββατο.

Τα δεκάλεπτα: 17-24, 37-47, 59-70, 82-90

Οι γηπεδούχοι προσπαθησαν και κατάφεραν να μειώσουν στους 7 πόντους (70-63 στο 32΄), αλλά δεν είχαν τις δυνάμεις για κάτι καλύτερο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τσέισον Ραντλ με 17 πόντους (7/10 σουτ) με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας να προσθέτει 16 πόντους (6 ριμπάουντ) και τον Γιάννη Κουζέλογλου να έχει 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους ο Σακούρ Τζούστον είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ ενώ από 11 πόντους σημείωσαν οι Χάρης Γιαννόπουλος και Αϊζάια Μπρίσκοου.

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Χριστινάκης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Βετούλας): Κόζι 10 (2), Στασινός 4, Τζούστον 20 (3), Ραντούλιτσα 19, Γούνταρντ 7 (1), Μπόγρης, Μπρίσκο 11, Γιαννόπουλος 11 (2), Τσολακάκης, Ζαμπέλας, Φιλιππάκος.

ΑΕΚ (Ζούρος): Ραντλ 17 (2), Αγραβάνης 9 (1), Χατζηδάκης, Νάιτ 11 (1), ΜακΡέι 11, Καράμπελας 9 (1), Χόλινς 1, Νετζήπογλου 3 (1), Κουζμίνσκας 16 (1), Κουζέλογλου 13, Μαραθωνίτης, Νικολάου.

