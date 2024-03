Κοινωνία

Εξάρχεια - Απόπειρα βιασμού: Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης

Πού εντοπίστηκε ο δράστης από τις αστυνομικές αρχές.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ο 18χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν για υπόθεση ληστείας και απόπειρας βιασμού σε βάρος γυναίκας στα Εξάρχεια στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο νεαρός άντρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν για την υπόθεση ληστείας και απόπειρας βιασμού, στις 29 Φεβρουαρίου όταν εισέβαλε μαζί με τον συνεργό του, που ήδη -έχει συλληφθεί- στο σπίτι 36χρονης στα Εξάρχεια.

Ο 18χρονος, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων όπου εξακριβώθηκε ότι διώκεται με ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας βιασμού κατά συναυτουργία και της τετελεσμένης ληστείας κατά συναυτουργία, το οποίο εκδόθηκε βάσει της δικογραφίας που σχημάτισε η ανωτέρω υπηρεσία στο πλαίσιο εξιχνίασης της υπόθεσης.

