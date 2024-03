Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 17 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 17 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 17 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Μαρτύρων Μαρίνου του εν Αλεξανδρεία και Παύλου του οσίου. Οσίων Αλεξίου «του ανθρώπου του Θεού» (†411) και Θεοστηρίκτου του ομολογητού.

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 6:32, η δύση στις 18:34 και η Σελήνη 7,6 ημερών.

Ο βίος του 'Οσιου Αλέξιου

O όσιος Αλέξιος, γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ονωρίου.

Οι γονείς του ονομαζόταν Ευφημιανός και Αγλαΐα. Ήταν πλούσιοι και καταγόταν από αρχοντική γενιά.

Όμως με μεγάλη γενναιοδωρία διέθεταν την τεράστια περιουσία τους για την ανακούφιση των πτωχών, των ορφανών και των αδυνάτων. Από μικρή ηλικία ο όσιος ένοιωσε την επιθυμία να υπηρετήσει τον Κύριο.

Όμως ο πατέρας του τον ανάγκασε να νυμφευθεί.

Συμφώνησε όμως με τη μέλλοντα σύζυγό του να διατηρήσουν την παρθενία τους, γι` αυτό και την ώρα του γάμου έφυγε κρυφά από τη Ρώμη και κατέφυγε στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας όπου έζησε δεκαοκτώ έτη φορώντας φθαρμένα και παλαιά ενδύματα και εμπνεόμενος από την αγάπη και την φιλευσπλαχνία των χριστιανών της περιοχής.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην πατρίδα του και εγκαταστάθηκε κοντά στο πατρικό του σπίτι.

Ήταν ακόμη στη ζωή οι γονείς του, οι οποίοι όμως δεν τον αναγνώρισαν. Όταν πλησίασε το μακάριο τέλος του έγραψε σ` ένα κομμάτι χαρτί το όνομα του και την καταγωγή του. Μετά την κοίμησή του ο αυτοκράτορας Ονώριος διάβασε το σημείωμα και αποκαλύφθηκε ποιος ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος του Θεού.

Πήγη: ecclesia.gr

