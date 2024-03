Κόσμος

Εκλογές στη Ρωσία: Αντίστροφη μέτρηση για νέα προεδρία του Πούτιν

Για τρίτη ημέρα στις κάλπες οι Ρώσοι, ψηφίζουν για ακόμα μία νέα θητεία του "τσάρου" Πούτιν.

Οι Ρώσοι ψηφίζουν σήμερα, για τρίτη και τελευταία ημέρα, για τις προεδρικές εκλογές, κομμένες και ραμμένες για τη θριαμβευτική επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν, με την αντιπολίτευση να έχει εξαλειφθεί και το Κρεμλίνο να εμφανίζει την εθνική ενότητα ως πατριωτικό καθήκον, εν μέσω της σύγκρουσης με την Ουκρανία.

Οι επικριτές του Ρώσου πρόεδρου, που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας εδώ και 24 χρόνια, θα προσπαθήσουν σε κάθε περίπτωση να κάνουν να ακουστεί η φωνή τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, καλώντας τους υποστηρικτές τους να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες το μεσημέρι.

Οι εκλογές διεξάγονται σε 11 διαφορετικές ζώνες ώρας στη μεγαλύτερη χώρα του πλανήτη. Τα πρώτα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις περιοχές της Τσουκότκα και της Χερσονήσου της Καμτσάτκα, στην άπω ανατολή, αργά χθες βράδυ (ώρα Ελλάδας). Τα τελευταία εκλογικά τμήματα στον θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική αναμένεται να κλείσουν απόψε, στις 20.00 (ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια θα δημοσιευθούν exit polls και τα πρώτα αποτελέσματα από το κρατικό ινστιτούτο Vtsiom. Η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών, στις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν, 71 ετών, είναι αντιμέτωπος με τρεις επιλεγμένους, χωρίς απήχηση υποψηφίους, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η αντιπολίτευση έχει αποδεκατιστεί από χρόνια καταπίεσης, που έχει ενταθεί με τη σύγκρουση στην Ουκρανία –το φόντο αυτών των εκλογών.

Όλη αυτή η εβδομάδα σημαδεύτηκε από φονικά πλήγματα και απόπειρες διείσδυσης ενόπλων από την Ουκρανία στο ρωσικό έδαφος. Σήμερα, νέα επίθεση με drones που αποδίδεται στην Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό ύστερα από καρδιακή ανακοπή.

Ο Πούτιν ορκίστηκε εκδίκηση την Παρασκευή για τις ουκρανικές επιθέσεις σε αντίποινα για τους καθημερινούς βομβαρδισμούς της Ουκρανίας από τη Ρωσία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου, που μπορεί να βασίζεται σε μια πραγματική δημοφιλία, βλέπει τις εκλογές ως επίδειξη της συσπείρωσης των Ρώσων γύρω από τον ίδιο.

«Πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε», δήλωσε την Πέμπτη, λέγοντας ότι είναι «κρίσιμο να μην παραστρατήσουμε» καθώς η χώρα βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο στόχαστρο πολέμου σχεδιασμένου από τη Δύση.

Άποψη που συμμερίζονται πολλοί συμπατριώτες του.

«Οι ενέργειες της Δύσης σε βάρος μας απλά θα ενώσουν περισσότερο τον ρωσικό λαό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λιουμπόφ Πιάνκοβα, μια συνταξιούχος 70 ετών από την Αγία Πετρούπολη, τη γενέτειρα του Πούτιν.

Οι βασικοί αντίπαλοι του Πούτιν είναι νεκροί, στη φυλακή ή στην εξορία. Η εκστρατεία καταστολής κορυφώθηκε με τον μυστηριώδη θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλακή σε απομονωμένη περιοχή στη ρωσική Αρκτική.

Αν και οι αντιπολιτευόμενοι δεν έχουν καμία ελπίδα να επηρεάσουν την ψηφοφορία, μπορούν ωστόσο να δείξουν ότι υπάρχουν, όπως έγινε κατά την κηδεία του Ναβάλνι όταν πλήθη πήγαν στη Μόσχα να αποτίσουν φόρο τιμής σε εκείνον.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, που έχει υποσχεθεί παρά την εξορία της να συνεχίσει τον αγώνα του εκλιπόντος συζύγου της, έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να εμφανιστούν στις κάλπες την ίδια ώρα, σήμερα το μεσημέρι (11.00 ώρα Ελλάδας) και να ψηφίσουν οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο εκτός του Πούτιν. Οι αρχές της πρωτεύουσας έχουν προειδοποιήσει κατά της οποιαδήποτε μορφής διαδήλωσης.

