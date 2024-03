Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ύποπτος για δολοφονία στη Λάρισα

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο άνδρας που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα.

Στη Λάρισα τον έψαχναν, αλλά τον εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 33χρονο που καταζητούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Του πέρασαν χειροπέδες ύστερα από στοχευμένους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Για τον 33χρονο εκκρεμούσε ένταλμα από τον Ανακριτή Λάρισας, για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή: onlarissa.gr

