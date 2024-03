Κόσμος

Τράμπ: Αν δεν εκλεγώ, θα γίνει μακελειό στη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η 5η Νοεμβρίου θα είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της χώρας μας», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης.

-

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, χαρακτήρισε την επικείμενη ψηφοφορία καμπή στην ιστορία της χώρας, προειδοποιώντας εναντίον του «μακελειού» που κατ’ αυτόν πρόκειται να υποστεί η αμερικανική οικονομία εάν δεν επικρατήσει αυτός στην αναμέτρηση με τον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Η 5η Νοεμβρίου θα είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της χώρας μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του κόμματός του στη Βαντέλια, στην πολιτεία Οχάιο (βόρεια), τέσσερις ημέρες αφού εξασφάλισε μαθηματικά το χρίσμα της παράταξης, όπως και ο πρόεδρος Μπάιντεν στην άλλη πλευρά.

Καυχώμενος πως η νίκη του στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων ήταν «η γρηγορότερη που επιτεύχθηκε ποτέ», υπογράμμισε πως απομένουν πάνω από επτά μήνες ως το επαναληπτικό ματς των εκλογών του 2020. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι ολόκληρη «αιωνιότητα» όταν στην εξουσία βρίσκονται «ανίκανοι τύποι» που οδηγούν τη χώρα στον γκρεμό, τόνισε.

Καταφερόμενος εναντίον των σχεδίων «των Κινέζων» να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και να τα πωλούν σε Αμερικανούς, είπε, «Δεν θα μπορούν να μας πουλάνε αυτά τα οχήματα αν εκλεγώ».

«Αν δεν εκλεγώ εγώ, θα γίνει μακελειό στη χώρα», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μοιάζοντας να προεξοφλεί ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Στάθηκε ειδικά σε αυτές που περιέγραψε ως απειλές για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, που κατ’ αυτόν θα παραμεληθεί αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν.

Η ομάδα του τελευταίου αντέδρασε δίνοντας στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ τον «ηττημένο» των προεδρικών εκλογών του 2020, ο οποίος «διπλασιάζει τις απειλές του για πολιτική βία».

«Θέλει κι άλλη 6η Ιανουαρίου», πρόσθεσε η εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενη στην επίθεση οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο το 2021, «όμως οι Αμερικανοί θα του καταφέρουν νέα εκλογική ήττα τον Νοέμβριο, διότι συνεχίζουν να απορρίπτουν τον εξτρεμισμό του, την κλίση του στη βία, τη δίψα του για εκδίκηση».

Η ρεβάνς των εκλογών του 2020 δεν προξενεί ακριβώς ενθουσιασμό στους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ, αν κανείς πιστέψει τις δημοσκοπήσεις, ειδικά λόγω της προχωρημένης ηλικίας των δυο υποψηφίων: ο Τζο Μπάιντεν είναι 81 ετών, ο Ντόναλντ Τραμπ 77. Ωστόσο η σύγκρουση αναγγέλλεται εξαιρετικά σκληρή κι είναι βέβαιο πως δεν θα λείψουν οι επιθέσεις του ενός στον άλλο για τη φυσική και τη διανοητική κατάστασή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Σοφία: Έλληνας άνοιξε την ελληνική σημαία – Αντιδράσεις στην Τουρκία (εικόνες)

Ισλανδία: “Ξύπνησε” το ηφαίστειο ξανά (εικόνες)

Ζάκυνθος: Πατέρας κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 6χρονη κόρη του