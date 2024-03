Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Μετατράπηκαν σε συλλήψεις οι 49 προσαγωγές

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται για σωρεία αδικημάτων και θα οδηγηθούν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 49 προσαγωγές ατόμων, από τη χθεσινή (16/3) επέμβαση της Αστυνομίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Οι 49 συλληφθέντες κατηγορούνται για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, φθορά ξένης περιουσίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων και θα οδηγηθούν σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες όταν άγνωστοι προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στον χώρο της πρώην κατάληψης του Βιολογικού.

