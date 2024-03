Κόσμος

Ρωσία – Νότια Οσετία: Συζητούν την πιθανή ένωση τους

Πρόκειται για περιοχή που αποσχίσθηκε από τη Γεωργία και αυτοχαρακτηρίζεται ανεξάρτητο κράτος.

Η Νότια Οσετία, μια περιοχή που αποσχίσθηκε από τη Γεωργία και αυτοχαρακτηρίζεται ανεξάρτητο κράτος, συζητά με αξιωματούχους στη Μόσχα την πιθανή ένωσή της με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του τοπικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρωσικό, κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Ρωσία αναγνώρισε τη Νότια Οσετία και μια ακόμα αποσχισθείσα περιοχή, την Αμπχαζία, ως ανεξάρτητα κράτη το 2008 αφού νωρίτερα εκείνη τη χρονιά τα ρωσικά στρατεύματα απώθησαν την προσπάθεια της Γεωργίας να ανακαταλάβει τη Νότια Οσετία σε έναν πόλεμο πέντε ημερών. Η Βενεζουέλα, η Νικαράγουα, το Ναούρου και η Συρία αναγνωρίζουν επίσης την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο η Δύση έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι θέλει ουσιαστικά να προσαρτήσει την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, το ένα πέμπτο του εδάφους της Γεωργίας, και το Τμπιλίσι θέλει να πάρει πίσω τις δύο περιοχές.

«Συζητάμε αυτά τα θέματα σε στενό συντονισμό με τη Ρωσία, λαμβάνοντας υπόψη τις διμερείς μας σχέσεις και τις συνθήκες», δήλωσε ο Αλάν Αλμπόροφ, σύμφωνα με το RIA, απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για το ζήτημα.

«Όταν καταλήξουμε σε αυτή την ιδέα μαζί με τη Ρωσική Ομοσπονδία (για ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία), θα το κάνουμε», φέρεται να δήλωσε ο ίδιος.

