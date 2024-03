Κοινωνία

Ποσειδώνος: Κίνηση μετ΄ εμποδίων λόγω συσσώρευσης υδάτων

Σε ποιο σημείο εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των οχημάτων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Τα προβλήματα οφείλονται στη συσσώρευση υδάτων, μετά τη βροχή που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (17.3.2024) και έπληξε κυρίως τα νότια προάστια.

