Σε ξέφρενους καρναβαλικούς ρυθμούς Ξάνθη και Ρέθυμνο (βίντεο)

Σε μια πανδαισία χρωμάτων, ήχων και γλεντιού, χιλιάδες μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές διασκεδάζουν, με το κέφι να ξεχειλίζει σε Ξάνθη και Ρέθυμνο

Χιλιάδες καρναβαλιστές συμμετέχουν και φέτος στην παρέλαση, η οποία προβάλεται τόσο από τη συχνότητα της ΕΡΤ3 και του Ertflix όσο και από τα επίσημα κανάλια του Δήμου Ξάνθης.

Η παρέλαση καταλήγει στο μεγάλο πάρκο του γηπέδου ΑΟ Ξάνθης, όπου συνεχίζεται το πάρτι των Συλλόγων.

Στις 19:00 θα γίνει η τελετή λήξης του Καρναβαλιού της Ξάνθης με το γνωστό έθιμο, «το Κάψιμο του Τζάρου» το οποίο συνοδεύεται από ένα φαντασμαγορικό θέαμα με τη ρίψη πυροτεχνημάτων.



Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και την Καθαρά Δευτέρα με την αναβίωση του εθίμου της Καμήλας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, στον ορεινό οικισμό της Ξάνθης, ενώ στις 12:30 ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι στα Κομνηνά, με δωρεάν σαρακοστιανά, ζωντανή μουσική και διαγωνισμό χαρταετών.

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς και το Ρέθυμνο

Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, της μεγαλύτερης και πιο μαζικής εκδήλωσης της Κρήτης.

Το έναυσμα δόθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/3) με χιλιάδες λιλιπούτειους μασκαράδες να συμμετέχουν στην Παιδική Παρέλαση και να ξεσηκώνουν την πόλη με τις χαρούμενες φωνές τους! Ήταν μια μοναδική στιγμή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού που ήρθε και φέτος για να στείλει το μήνυμα του μέλλοντος, γιατί τα παιδιά της φετινής παιδικής παρέλασης, είναι οι καρναβαλιστές της επόμενης γενιάς!

«Πρόγευση» του τι θα γίνει σήμερα την πόλη, ήταν όμως η νυχτερινή παρέλαση! Για περισσότερο από 2 ώρες, χιλιάδες καρναβαλιστές όλων των ηλικιών έκαναν μια κεφάτη, λαμπερή και ευφάνταστη παρουσία στην κεντρική λεωφόρο του Ρεθύμνου, που είχε κυριολεκτικά κατακλειστεί από κόσμο!

Τα «Ροδαλάκια» του Σωματείου Πρέβελη έδωσαν και φέτος το έναυσμα με τα πατίνια τους και τους θαυμάσιους αθλητές που έδωσαν τον ρυθμό! Ακολούθησαν οι ξυλοπόδαροι που εντυπωσίασαν και η παρέλαση άνοιξε με την πανέμορφη Βασίλισσα Δάφνη Λαζίδου πάνω σε μια ανοιχτή λιμουζίνα εποχής να κερδίζει τα πλήθη! Περίτεχνα άρματα και πάνω από δέκα χιλιάδες καρναβαλιστές ήταν το αποκορύφωμα μιας βραδιάς που καταγράφεται στα ιστορικά ρεκόρ του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού και που υπέγραψαν το «κάθε χρόνο και καλύτερα»!

