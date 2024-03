Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 18 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 18 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

-

Σήμερα, 18 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (†386).

Μαρτύρων Ευκαρπίωνος, Τροφίμου και ετέρων Μυρίων (10.000), τους αυχένας τμηθέντων (†300).

Ανανίου του θαυματουργού.

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:30, η δύση στις 18:35 και η Σελήνη 8.6 ημερών

Ο βίος του Αγίου Κυρίλλου

O άγιος Κύριλλος, έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνστάντιου και καταγόταν από εύπορη και αρχοντική οικογένεια των Ιεροσολύμων. Από πολύ νέος δέχθηκε στην ψυχή του τον λόγο του Θεού.

Το 334 χειροτονείθηκε διάκονος και τον επόμενο χρόνο πρεσβύτερος από τον αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Μάξιμο. Αγαπώντας τις θεολογικές μελέτες και σπουδές, διέπρεψε σ` αυτές, γι` αυτό και του ανατέθηκε να κηρύττει το λόγο του Θεού και να κατηχεί στην αρχιεπισκοπή Ιεροσολύμων.

Όταν το 351 ο Μάξιμος πέθανε, η πρόνοια του Θεού ανέδειξε τον Κύριλλο νέο επίσκοπο Ιεροσολύμων. Από την πρώτη ημέρα ο άγιος αρχίζει ένα πολύπλευρο έργο κατήχησης, διδασκαλίας, διακονίας και παραμυθίας του πιστού λαού του Θεού.

Γνώρισε όμως ο άγιος και την πίκρα της εξορίας τρεις φορές. Μετά το θάνατο του αυτοκράτορα Κωνστάντιου, επανήλθε στο θρόνο του για να συνεχίσει το πολυσήμαντο έργο του. Εκοιμήθη οσιακά περί το 386 αφήνοντας πίσω του, ακμάζουσα την εκκλησία των Ιεροσολύμων και ένα σπουδαίο θεολογικό έργο αποτελούμενο από πολλά συγγράμματα, εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι οι 23 κατηχήσεις του.

Πήγη: ecclesia.gr

