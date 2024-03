Κόσμος

Εκλογές στη Ρωσία - Πούτιν: Τι είπε στην νικητήρια ομιλία του για Ουκρανία, Ναβάλνι και Δύση (βίντεο)

Για άλλα έξι χρόνια θα βρίσκεται στο Κρεμλίνο ο Βαντιμίρ Πούτιν ο οποίος επανεξελέγη με ποσοστό που ήταν το υψηλότερο που έχει λάβει ποτέ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος επανεξελέγη και θα βρίσκεται για άλλα έξι χρόνια στο Κρεμλίνο, κατά τα ως τώρα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών χωρίς αντιπολίτευση, σκιαγράφησε το πορτρέτο μιας Ρωσίας που «δυναμώνει» η νίκη του και δεν θα αφεθεί να «εκφοβιστεί» από τους αντιπάλους της.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, στην εξουσία για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, έλαβε πάνω από το 87% των ψήφων με το 98% των εκλογικών τμημάτων να έχει ενσωματωθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο την εκλογική επιτροπή. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει λάβει ποτέ, έπειτα από μια εκλογική διαδικασία στην οποία η αντιπολίτευση είχε τεθεί στο περιθώριο.

Απευθυνόμενος στους Ρώσους χθες βράδυ ο κ. Πούτιν ευχαρίστησε όσους πήγαν να ψηφίσουν και δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε να υπάρξει «εσωτερική πολιτική σταθεροποίηση και ενίσχυση», δυο χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία και τις άνευ προηγουμένου κυρώσεις της Δύσης που ακολούθησαν.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, όπως και όλους τους πολίτες της χώρας, για την υποστήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας», δήλωσε μπροστά στην ομάδα που διεξήγαγε την εκστρατεία του, προτού υποσχεθεί πως η Ρωσία θα αντιμετωπίσει όλους τους αντιπάλους της.

«Δεν έχει σημασία ποιος θέλει να μας εκφοβίσει ή σε ποιο σημείο, ποιος θέλει να μας συντρίψει ή σε ποιο σημείο, την θέληση και την συνείδησή μας. Κανείς ποτέ δεν πέτυχε να κάνει κάτι τέτοιο στην ιστορία. Αυτό δεν έχει αποτέλεσμα σήμερα ούτε θα έχει στο μέλλον», είπε ο ρώσος πρόεδρος, 71 ετών.

Η τριήμερη ψηφοφορία, από την Παρασκευή ως χθες Κυριακή, σημαδεύτηκε από ουκρανικούς βομβαρδισμούς και εισβολές μαχητών που λένε ότι είναι Ρώσοι που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περιοχές των συνόρων, καθώς από διαμαρτυρίες σε εκλογικά τμήματα.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «μεθυσμένος από την εξουσία» και θέλει να «βασιλεύσει αιώνια», ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Κάμερον μίλησε για εκλογές που δεν ήταν ούτε «ελεύθερες» ούτε «δίκαιες», η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε το ότι διεξήχθη ψηφοφορία σε ουκρανικές περιοχές υπό κατοχή της Μόσχας, ενώ ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έκανε γνωστό πως δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να «συγχαρεί» τον ένοικο του Κρεμλίνου.

«Έγραψα Ναβάλνι»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, που δεν αποκλείεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του έπειτα από αυτή τη νέα θητεία και να παραμείνει στην εξουσία ως το 2036, αφιέρωσε μέρος της ομιλίες του στους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, που «διακινδυνεύουν τη ζωή τους» προκειμένου «να προστατεύσουν ιστορικά εδάφη της Ρωσίας».

Έκρινε ακόμη πως τα ρωσικά στρατεύματα, που συνεχίζουν να βρίσκονται στην επίθεση αφότου κυρίευσαν την Αβντιίβκα στα μέσα Φεβρουαρίου, αντιμέτωπα με τις ουκρανικές δυνάμεις που στερούνται προσωπικό και πυρομαχικά, έχουν «την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων» στα μέτωπα.

Οι αρχές δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή σε κανέναν πραγματικό αντίπαλο της εξουσίας. Και οι τρεις άλλοι υποψήφιοι που επελέγησαν τηρούσαν τη γραμμή του Κρεμλίνου, για την Ουκρανία και για την καταστολή αποκορύφωμα της οποίας χαρακτηρίστηκε ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλακή στην Αρκτική τον Φεβρουάριο.

Σε αυτές τις προεδρικές εκλογές, η χήρα του επικριτή υπ’ αριθμόν ένα του Βλαντίμιρ Πούτιν, η Γιούλια Ναβάλναγια, κάλεσε τους υποστηρικτές του να εμφανιστούν μαζικά στα εκλογικά κέντρα την ίδια ώρα, το μεσημέρι της Κυριακής, σε ένδειξη εναντίωσης στον ένοικο του Κρεμλίνου.

Η ίδια ψήφισε, έπειτα από ώρες αναμονής μαζί με μεγάλο πλήθος στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Βερολίνο.

«Έγραψα (στο ψηφοδέλτιο) το όνομα ‘Ναβάλνι’, διότι δεν είναι δυνατόν (...) έναν μήνα πριν από τις εκλογές, ο βασικός αντίπαλος του Πούτιν, ήδη φυλακισμένος, να σκοτώνεται», είπε στον Τύπο αφού ψήφισε.

Πλήγματα κι εισβολές

Σε πολλές άλλες ρωσικές πρεσβείες, πλήθη πήγαν να ψηφίσουν το μεσημέρι, καθώς δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι εξορίστηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, εξαιτίας της καταστολής ή εξαιτίας του φόβου πως θα στρατολογούνταν.

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι διαβεβαίωσε πως η επίδοση του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει «καμιά σχέση με την πραγματικότητα».

Σε κάποιες τοποθεσίες στη Μόσχα, όπως και στην Αγία Πετρούπολη, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές την ώρα που είχε ανακοινωθεί. Ωστόσο σε άλλα εκλογικά τμήματα, η προσέλευση δεν έμοιαζε ιδιαίτερα αυξημένη.

Στη μοσχοβίτικη συνοικία Μαρίνο, μπροστά στο εκλογικό τμήμα όπου ψήφιζε ο Αλεξέι Ναβάλνι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό μερικές δεκάδες άνθρωποι.

«Μπόρεσα να συναντήσω μερικούς ανθρώπους, κι αισθάνθηκα πως έχουμε τις ίδιες απόψεις. Δεν είμαι μόνη», είπε η Όλγα, 52 ετών, προτού πάει μαζί με τον γιο της στον τάφο του αντιπολιτευόμενου, που κηδεύτηκε στη συνοικία.

Στο νεκροταφείο πήγαν επίσης μερικές δεκάδες άνθρωποι, που απέθεσαν λουλούδια στο μνήμα, καθώς και ψηφοδέλτια στα οποία είχαν προσθέσει το όνομα του Ναβάλνι.

Συνολικά, οι κινητοποιήσεις της αντιπολίτευσης διεξήχθησαν σε ατμόσφαιρα ηρεμίας, όμως η ΜΚΟ OVD-Info, ειδικευμένη στην παρακολούθηση της καταστολής, έκανε λόγο για τουλάχιστον 85 συλλήψεις σε όλη τη Ρωσία εξαιτίας διαμαρτυριών για τις εκλογές που είχαν διάφορες μορφές.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως οι ενέργειες της αντιπολίτευσης δεν είχαν «καμιά επίπτωση» στη διαδικασία, διαμηνύοντας ταυτόχρονα πως θα ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος όσων έριξαν άκυρο ή κατέστρεψαν ψηφοδέλτια, κάτι που αποτελεί ποινικό αδίκημα στη Ρωσία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν ο απρόσκλητος επισκέπτης της ψηφοφορίας.

Η εβδομάδα των εκλογών σημαδεύτηκε από φονικούς βομβαρδισμούς και απόπειρες χερσαίας εισβολής στο ρωσικό έδαφος από την Ουκρανία, ενέργειες αντιποίνων στους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις που εξαπολύει καθημερινά η Ρωσία στον γείτονά της για πάνω από δυο χρόνια.

Χθες το πρωί, έφηβη 16 ετών έχασε τη ζωή της σε βομβαρδισμό στην Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, πόλη που γίνεται συχνά στόχος των Ουκρανών. Μετά το μεσημέρι, άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 19 τραυματίστηκαν στην ομώνυμη περιφέρεια.

