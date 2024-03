Κέιτ Μίντλετον: Νέα δημόσια εμφάνιση

Είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ''ατυχία'' με την φωτογραφία που είχε αναρτήσει.

Η Κέιτ Μίντλετον εντοπίστηκε τελικά με τον Γουίλιαμ σε μια επίσκεψη στο αγαπημένο της κατάστημα αγροτικών προϊόντων στο Ουίνδσορ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδειχνε «ευτυχισμένη, χαλαρή και υγιής», καθώς κάνει τα πρώτα βήματα προς την επιστροφή της στις επίσημες υποχρεώσεις μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα

Το ζευγάρι επισκέφθηκε το κατάστημα αφού παρακολούθησε τα παιδιά τους να αθλούνται.

Τις παραπάνω πληροφορίες μεταφέρει στο κεντρικό της άρθρο η Daily Mail.Η Κέιτ Μίντλετον δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που υποβλήθηκε σε σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στις 16 Ιανουαρίου

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ φέρονται να εθεάθησαν σε ένα από τα αγαπημένα τους σημεία, περίπου ένα μίλι από το Adelaide Cottage τους, στο Γουίνδσορ το Σάββατο, αφού παρακολούθησαν τα τρία τους παιδιά – τον Τζορτζ, 10 ετών, τη Σάρλοτ, 8 ετών, και τον Λούις, 5 ετών – να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η πληροφορία αυτή έρχεται ως απάντηση στο βρετανικό κοινό που ανησυχεί όλο και περισσότερο για την υγεία της πριγκίπισσας εν μέσω πολλών εικασιών για την άγνωστη κατάστασή της.

Ένας μάρτυρας που είδε το ζευγάρι δήλωσε στη Sun: «Μετά από όλες τις φήμες που κυκλοφορούσαν, έμεινα άναυδος όταν τους είδα εκεί. Η Κέιτ ήταν έξω για ψώνια με τον Γουίλιαμ και φαινόταν χαρούμενη και φαινόταν καλά. Τα παιδιά δεν ήταν μαζί τους, αλλά είναι τόσο καλό σημάδι ότι ήταν αρκετά υγιής ώστε να πεταχτεί στα μαγαζιά».

Αν και δεν τραβήχτηκαν φωτογραφίες του ζευγαριού – τηρώντας το αίτημά τους για ιδιωτικότητα καθώς η Κέιτ αναρρώνει – η αναφερόμενη εμφάνισή τους είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι κάνει τα πρώτα της βήματα προς την επιστροφή στις επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις.

Η πριγκίπισσα, η οποία έκανε την τελευταία της δημόσια δέσμευση στο Sandringham την ημέρα των Χριστουγέννων του 2023, αναμένεται να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντα μετά τις 17 Απριλίου, όταν τα παιδιά της θα ξεκινήσουν και πάλι στο σχολείο Lambrook, κοντά στο Ascot, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κέιτ θα μπορούσε τώρα να επιστρέψει νωρίτερα και μπορεί ακόμη και να τη δει κανείς να περπατάει στην ετήσια πασχαλινή λειτουργία του Αγίου Γεωργίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κτήμα του Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με την Telegraph η πριγκίπισσα δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη δημοσιότητα την Κυριακή του Πάσχα και θα μπορούσε να συμμετάσχει με την οικογένειά της στην παραδοσιακή βόλτα, η οποία θα φωτογραφηθεί.

Μια πηγή του παλατιού δήλωσε στην εφημερίδα ότι «δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», προσθέτοντας ότι οτιδήποτε άλλο είναι εικασία.

