Καιρός

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, από τις προμεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα.

Πιθανώς τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά από το απόγευμα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα στα δυτικά σταδιακά θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αρχκά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα βόρεια 6, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19, τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός στα δυτική Μακεδονία θα βελτιωθεί, όμως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική) τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων, βαθμιαία στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα 5 με 6 με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί. Από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και το βράδυ βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Από το βράδυ στην Εύβοια τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νοτιότερα τμήματα δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ βόρειοι, ενισχυόμενοι στην Εύβοια στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και από το απόγευμα καταιγίδες. Από το βράδυ στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 5, στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι, με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Από το βράδυ στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 και στα νοτιότερα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι βαθμιαία στα ανατολικότερα ηπειρωτικά και στις Σποράδες στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 20 Μαρτίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Ο καιρός από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα βελτιωθεί. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά έως τις πρωινές ώρες. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη βόρεια χώρα και τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπζονσπόρ – Φενερμπαχτσέ: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών και παικτών (εικόνες)

Τροχαίο δυστύχημα: 25χρονη ξεψύχησε στην άσφαλτο τα ξημερώματα

Κρήτη: Νεκρός 33χρονος από κροτίδα