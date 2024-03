Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Γαύδο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3.5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:26 της Δευτέρας κοντά στη Γαύδο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16,1 χιλιόμετρα και δεν προκάλεσε ζημιές.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντοπίζεται στα 6 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού.

