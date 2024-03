Κέιτ Μίντλετον: Το βίντεο από την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την επέμβαση

Μετά την πληροφορία για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον μετά την ασθένεια τη, ήρθε στη δημοσιότητα το βίντεο που την απαθανατίζει μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Μετά από μήνες ανησυχιών και φημών που «οργίαζαν», βίντεο της Κέιτ Μίντλετον από δημόσια εμφάνισή της (μαζί με τον Γουίλιαμ) βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που τα σενάρια για την υγεία της φουντώνουν, το βίντεο την δείχνει με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή επέμβασή της στην κοιλιά τον περασμένο Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, η Κέιτ Μίντλετον εθεάθη να ψωνίζει φρέσκα προϊόντα στο παντοπωλείο του Ουίνσδορ. Η Sun, που αρχικά έδωσε στην δημοσιότητα το στιγμιότυπο, αναφέρει πως έδειχνε ευδιάθετη και χαλαρή. Το συγκεκριμένο παντοπωλείο απέχει μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την έπαυλη τους και συχνά πυκνά το χρησιμοποιούν μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας έγινε εν μέσω ενός μπαράζ δημοσιευμάτων για το τί συμβαίνει με την υγεία της, τα οποία ολοένα και «φουντώνουν» στη σκιά της επίμαχης επεξεργασμένης φωτογραφίας με τα παιδιά της, που έκανε τον γύρο του κόσμου και «έριξε» το διαδίκτυο.

«Μετά από όλες τις φήμες που κυκλοφορούσαν, έμεινα έκπληκτος που τους είδα εκεί», λέει, σύμφωνα με τη Sun, πελάτης που είδε το ζευγάρι να μπαίνει στο παντοπωλείο. «Ήταν έξω για ψώνια με τον Γουίλιαμ και φαινόταν χαρούμενη και καλά».

Τα παιδιά δεν ήταν μαζί τους, αλλά το γεγονός ότι βγήκε για να ψωνίσει, είναι σημάδι πως η ίδια είναι αρκετά υγιής», σημειώνει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι να δημοσιευθεί η φωτογραφία, η έξοδος αυτή θεωρούνταν η 2η μέσα στο Σαββατοκύριακο της Κέιτ Μίντλετον χωρίς να βγάλει φωτογραφία, κάτι που αύξησε τις φήμες για την υγεία της.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (??: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw