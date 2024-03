Πολιτική

Ασημακοπούλου – Διαρροή email: “Κατατέθηκαν 30 αγωγές απόδημων την Καθαρά Δευτέρα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1, δικηγόρος που εκπροσωπεί δεκάδες απόδημους Έλληνες, για τις αγωγές τους σχετικά με την διαρροή των email τους.

-

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί κάποιους απόδημους Έλληνες που κατέθεσσαν αγωγή, Βασίλης Σωτηρόπουλος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ‘’Καλημέρα Ελλάδα’’ σχετικά με την διαρροή email από το υπουργείο Εσωτερικών. Χθες κατατέθηκε η πρώτη αγωγή και ο ίδιος λέει πως ήδη έχουν κατατεθεί άλλες τριάντα.

« Η πρώτη αγωγή κατατέθηκε και από την καθαρά Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουμε άλλες τριάντα αγωγές».

Οι αγωγές στρέφονται κατά τους υπουργείου Εσωτερικών και όχι κατά κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.

«Για την παράβαση από το υπουργείο εξωτερικών που δεν προστάτευσε τα δεδομένα που έδωσαν οι πολίτες για να πάρουν μέρος στις εκλογές. Στρέφονται κατά του ελληνικού δημοσίου όχι κατά προσώπων. Ζητάνε αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο. Ταυτόχρονα έχουμε και εξώδικα προς την κυρία Ασημακοπούλου για ποιον λόγο είχε τα στοιχεία αυτά, πρέπει να πάρουμε απαντήσεις».

Σχετικά με την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ο κύριος Σωτηρόπουλος απάντησε: «Εάν δούμε ότι ο εισαγγελέας ασκήσει ποινική δίωξη θα παρασταθούν αυτοί οι άνθρωποι για υποστήριξη της κατηγορίας».

Οι αγωγές έχουν γίνει από πολίτες που ήταν στις λίστες για τις εκλογές του 2023 όμως υπάρχουν αμφιβολίες από κάποιους απόδημους και για τις φετινές λίστες.

«Ήταν στις λίστες του 23 και κάποιοι απ’ αυτούς ήταν και κάποιοι που γράφτηκαν τώρα όμως οι αγωγές είναι από τους πολίτες που ήταν στις λίστες του 23».

Συνέχισε λέγοντας «Το e mail είναι απόρρητο και δεν χορηγείται στα κόμματα. Κάποιοι έχουν ανησυχήσει για το αδιάβλητο των ευρωεκλογών. Είναι άνθρωποι από το εξωτερικό που πρόκειται να ψηφίσουν και στις εκλογές που έρχονται.

Είναι άνθρωποι που δεν έχουν δηλώσει ότι θέλουν να χρησιμοποιηθεί το e mail τους από την κυρία Ασημακοπούλου».





Ειδήσεις σήμερα:

Χαϊδάρι - Θησείο: Ένοπλες ληστείες σε ξενοδοχεία με διαφορά μισής ώρας

Λακωνία - Φωτιά: άνδρας κάηκε ζωντανός

Ασπρόπυργος: Θρίλερ με θάνατο άνδρα μετά από καυγά