Τέμπη - Καρυστιανού για Ευρωβουλή: Θέλουμε να μας επιτραπεί να τιμωρηθούν οι ένοχοι

Τι είπε η πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών για τις ενέργειες του στο Ευρωκοινοβούλιο, την απόδοση ευθυνών, τις υπογραφές και την εξεταστική επιτροπή στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” σχετικά με τα αιτήματα τους στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Σχετικά με την χθεσινή παρουσία του συλλόγου στο Ευρωκοινοβούλιο και την κατάθεση αναφοράς στην σχετική επιτροπή ανέφερε «Όλα τα κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου στάθηκαν στο πλευρό μας. Θέλαμε να παραμείνει ανοιχτή η καταγγελία. Ζητήσαμε να μας παραπέμψουν σε δυο επιτροπές.

Επίσης θέλουμε να εξετάσει το θέμα σχετικά με τις παρεμβάσεις και τις παραλείψεις, αυτό είναι που μας καίει. Να μας επιτραπεί να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Στην Ελλάδα δεν μας επιτρέπεται να τους τιμωρήσουμε».

Το θέμα των ευθυνών σε αυτό το δυστήχημα δεν μπορεί να είναι κομματικό τόνισε λέγοντας «Το θέμα μας δεν είναι κομματικό, στο θέμα της απαξίωσης δεν μπορεί να υπάρχει κάτι κομματικό.

Για ποιο λόγο η επιτροπή δεν έκανε την δουλειά της να ζητήσει εξηγήσεις από τους πολιτικά υπεύθυνους όλο το βάρος έχει πέσει σε δύο υπαλλήλους ενώ δεν φταίνε μόνο αυτοί.

Η Ευρώπη μπορεί να ζητήσει από τους Έλληνες δικαστές να κάνουν την δουλειά τους».

Όσον αφορά τις μελλοντικές της ενέργειες μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών είπε πως «Θα ετοιμάσουμε έναν ογκωδέστατο φάκελο και θα τον παραδώσουμε στην ευρωπαία εισαγγελέα».

Επίσης μίλησε για τις 1.350.000 υπογραφές που είχαν συγκεντρωθεί στο ψήφισμα υποστηρίζοντας ότι «Το τραγικό του θέματος είναι ποια η ανταπόκριση της Ελλάδας στις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν

Είναι ένα επιπλέον όπλο οι υπογραφές για εμάς για τις επόμενες κινήσεις μας.

Εγώ από την αρχή μιλούσα για χειραγώγηση της δικαιοσύνης τον μόνο που μου έκανε εντύπωση πως οι βουλευτές παρόλο που υπάρχουν τόσα στοιχεία συνεχίζουν να επιμένουν στην προσπάθεια συγκάλυψης.

Ελπίζω στο ψήφισμα για την συνταγματική αναθεώρηση να αλλάξουν κάποια πράγματα.

Έχουμε το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη, για βοήθεια συνεχίζουμε μόνοι μας την έρευνά μας».

